Pobicie ciężarnej kobiety w Warszawie. Partner 29-latki uciekł z miejsca zdarzenia. Pokrzywdzona nie zgłosiła sprawy na policję

We wtorek 22 sierpnia około godziny 17:00, funkcjonariusze Straży Miejskiej z VI Oddziału Terenowego przyjechali na ulicę Anielewicza, by podjąć do radiowozu nietrzeźwego mężczyznę i przewieźć do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. W trakcie interwencji do mundurowych podbiegła wzburzona kobieta i poinformowała, że nieopodal w niebezpieczeństwa znajduje się ciężarna osoba.

Strażnicy natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na ulicy Lewartowskiego zastali zapłakaną 29-letnią kobietę w widocznej ciąży, która trzymając się za brzuch, powiedziała im, że partner ją pobił i skopał - relacjonuje Jerzy Jędraszko z warszawskiej Straży Miejskiej.