Pociąg SKM potrącił mężczyznę. Duże utrudnienia dla pasażerów

Do wypadku doszło około godz. 16. na osiedlu Kozłówka w Legionowie. Jak podaje Gazeta Powiatowa - Legionowo i powiat legionowski mężczyzna przenosił przez tory złom. Nadjeżdżający pociąg potrącił go, a uderzenie odrzuciło pieszego na pobliskie betonowe ogrodzenie. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie stacji Legionowo Piaski pociągi SKM linii S3 i S9 kursują do stacji LEGIONOWO. Sugerowany dojazd do przystanków:

PKP Legionowo Piaski – autobus linii 731 – odjazdy z przystanku Sielankowa 02 na ulicy Warszawskiej w Legionowie,

PKP Michałów- Reginów i miejscowość Wieliszew – autobusy linii L-9, L11 z pętli PKP Legionowo.

