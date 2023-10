Pociągi znów pojadą z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec. Połączenie wraca po 30 latach

Trasa Sokołów Podlaski - Siedlce wróci na kolejową mapę Mazowsza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej i przebudowy prawie 30 km linii kolejowej, która połączy Sokołów Podlaski z Siedlcami. Czas podróży między Sokołowem Podlaskim a Siedlcami wyniesie ok. 30 minut. Do Warszawy z Sokołowa pociągi z prędkością do 120 km/h pojadą w czasie ok. 120 minut dla pociągów osobowych i ok. 90 minut dla pociągów przyspieszonych.