Pół roku urlopu dla pracowników, którzy chcą założyć firmę. Jeśli się nie uda, pracodawca będzie musiał przyjąć niedoszłego przedsiębiorcę

Na tym projekcie skorzystają specjaliści. W szczególności: informatycy i programiści, którzy dziś zatrudnieni są w firmach i korporacjach. Chociaż mają w głowach kiełkujące pomysły na superprzedsięwzięca to nie decedyują się na ich realizację. Powód? Brakuje im czasu, a przecież ten jest niezbędny na rozkręcenie własnego biznesu. Minister Emilewicz chce to zmienić.

To właśnie głównie ta część całego projektu spotyka się z wilekimi kontrowersjami. Pracodawcy, którzy zatrudniają specjalistów, jak informatycy, czy programiści, uważają, że nie jest to dobre rozwiązanie i może ono wyrządzić więcej szkód niż korzyści.

Nowy projekt resortu rozwoju bierze też pod uwagę możliwość niepowodzenia startupu. Jeśli młody przedsiębiorca oceni, że jego pomysł, kolowialnie mówiąc, nie wypalił, będzie miał pełne prawo do powrotu do swojego miejsca zatrudnienia.

Rząd chce, by w Polsce powstawały nowe spółki technologiczne. Półroczny urlop dla startupowców miałby przyczynić się do ich pojawienia.

Urlop dla przyszłych startupowców. To dobry pomysł?

Eksperci w większości krytykują pomysł Ministerstwa Rozwoju. Uważają, że jeśli pracownik nie jest zadowolony z obecnej pracy, to ją najczęściej zmienia, a jeśli ma plan, by zostać przedsiębiorcą, to po prostu realizuja swoje założenie.

Niektórzy twierdzą też, że chociaż rząd ma dobre intencje, to pomysł ten ma pewną wadę. Pół roku to zbyt krótki czas na rozkręcenie nowej firmy technologicznej. By rozpocząć działalność firmy i móc ocenić jej opłacalność potrzebny jest nie tylko pomysł, ale też odpowiednie zaplecze finansowe i zespół. Na ich zbudowanie pół roku to za mało.

Osoby zajmujące się badaniem rynku pracy twierdzą, że czas potrzebny na założenie firmy i ocenę jej rentowności wynosi około 12 - 18 miesięcy. To o wiele więcej niż zakłada rząd.