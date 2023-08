Półmaraton Praski 2023. To już 8 edycja nocnego biegu. Zapisy wciąż trwają Katarzyna Glegoła

8. Nocny Półmaraton Praski wystartuje już w pierwszy weekend września. Jak co roku tysiące biegaczy weźmie udział w nocnym biegu po ulicach Warszawy. Dla miłośników biegania przygotowane zostały dwie trasy. Jest to idealna okazja do sprawdzenia swoich sił i ustanawiania życiowych rekordów. Sprawdźcie szczegóły wydarzenia w artykule poniżej.