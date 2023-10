Polska Miss Nastolatek 2023. Pięć kandydatek z Mazowsza w gronie finalistek renomowanego konkursu piękności

Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji! Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś. Grono finalistek uzupełni Anastazja Kaczorowska, ubiegłoroczna finalistka Polska Miss 2022, jednak ze względu na wypadek przed finałem, który uniemożliwił jej udział w gali otrzymała taką szansę w tym roku - przekazali organizatorzy konkursu.