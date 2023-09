Polska - Wyspy Owcze. Kibice zmierzają na Stadion PGE Narodowy. Wkrótce pierwszy gwizdek w meczu o niezwykle ważne trzy punkty

W czwartek 7 września o godzinie 20:45 rozpocznie się mecz Polska - Wyspy Owcze, który zostanie rozegrany w ramach czwartej rundy eliminacji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Podopieczny Fernando Santosa wracają do zmagań o awans do Euro 2024 po blisko trzech miesiącach przerwy. Spotkanie z outsiderem naszej grupy to znakomita szansa na podniesienie się po bolesnej porażce 2-3 z Mołdawią.

Stawką meczu z rywalem z północy kontynentu będą nie tylko punkty, których teraz bez wątpienia nasza kadra nie może już tracić. Nasi piłkarze zagrają także o coś bezcennego - a więc odbudowanie zaufania polskich kibiców. Ci jak zwykle nie zawiedli i tłumnie udali się na PGE Narodowy, by dopingować Roberta Lewandowskiego i spółkę.

