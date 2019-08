"Pomóż się przytulić" zbiórka pluszaków dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka

W szpitalu Centrum Zdrowia Dziecka rocznie przeprowadzanych jest ok. 20 tys. operacji i zabiegów w pełnej narkozie. Po nich mali pacjenci trafiają do w sali wybudzeń. Nie ma wtedy z nimi rodziców. Dziecko jest tam samo a wokół widzi wiele obcych ludzi. I to właśnie zebrane podczas akcji pluszaki mają pomóc wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów.