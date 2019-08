Pomysł na rodzinny weekend w Warszawie? Brunch i warsztaty dla dzieci w Centrum Praskim Koneser

Na szczególną uwagę zasługuje Bombaj Masala Indian Tapas & Bar . Jest to nowe miejsce w Warszawie, gdzie można spróbować specjalności z pieca Tandoor, oryginalnego curry w wykonaniu restauracyjnych kucharzy oraz indyjskiego tapasu. - W każdy weekend przygotowujemy niedzielny Brunch Konesera. Specjalna oferta dla dzieci, menu dla dwojga. Tego dnia mamy też promocję na Aperol Spritz, czyli 1 + 1 gratis. Z kolei od poniedziałku do piątku w godz.12-16 zapraszamy na oryginalny lunch w indyjskim stylu - mówi manager restauracji, Piotr Roman.

Centrum Praskie Koneser przygotowało ciekawą opcję na spędzenie wakacyjnego weekendu z rodziną. W soboty i niedziele od godziny 12:00 do 17:00, odbywa się Rodzinny Brunch , czyli cykl bezpłatnych warsztatów dla dzieci i specjalnych ofert restauracji. Co tydzień szefowie kuchni zapraszają małych i dużych warszawiaków w podróż kulinarną i serwują wyjątkowe posiłki, zarówno kuchni polskiej, jak i światowej.

Na terenie Konesera jest też Pijalnia Czekolady Wedel. - Tym co nas wyróżnia jest podejście do dzieci. Duża część naszej oferty jest dedykowana właśnie najmłodszym. Mamy specjalne menu dla dzieci, a co jakiś czas organizujemy eventy, np. na Dzień Dziecka były to warsztaty o czekoladzie. Dzieci mogły poznać historię czekolady i wykonać własnoręcznie torciki Wedlowskie - opowiada Magdalena Bartczak z Pijalnia Czekolady Wedel. Smakosze polskiej kuchni z lekkim twistem koniecznie muszą poznać Ferment Praski. To miejsce szczególne, bo menu brunchowe zmienia się tam co tydzień. - Staramy się nadążać za produktem, za sezonowością. Warszawiacy mogli spróbować m.in. tradycyjnych kopytek, ale w niestandardowym wydaniu - z dodatkiem sera koziego, z puree z buraka i rukwią wodną - mówi nam szef kuchni w Fermencie Praskim, Michał Kornas. Na placu Konesera znajduje się osiem restauracji z bogata i różnorodną ofertą: ZONI, WuWu, PAPA Diego, Van Dog, Frankie’s, Bombaj Masala, Ferment Praski, Wedel. Już niedługo otwierają się kolejne.

Kino, warsztaty, animacje

W każdy weekend najmłodsi mogą zobaczyć wyjątkowe animacje z repertuaru 3., 4. i 5. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Na liście znalazły się m.in. „Nie jestem myszką”, „Dziewczynka i noc”, „Ośmiornica” i „Niedźwiedzia opowieść”. Filmy trwają od 2 do 11 minut i są przeznaczone dla dzieci w wieku 4-12 lat. Z kolei w każdą sobotę odbywają się filmy pełnometrażowe m.in.: „Wielka wyprawa Molly” i „Villads”. Podczas warsztatów artystycznych, dzieci mogą poznać różne techniki plastyczne i tworzyć własne prace. Oprócz tego w każdą niedzielę o godzinie 15:00 startują zajęcia tematyczne, m.in. kółko i krzyżyk DIY, mali projektanci, mali architekci i kreatywne kamienie. W sierpniu na maluchów czeka „PUF!”, czyli spektakl Teatru Niewielkiego, spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim i wspólne czytanie książki „ZOO”, melokoncert dla niemowląt i małych dzieci oraz warsztaty z gordonkami. To nie wszystko, bo w ostatnią niedzielę z weekendową strefą dla dzieci (25 sierpnia) odbęda się warsztaty bębniarskie z Bartoszem Gałaj. Wszystkie wydarzenia z cyklu Lato Konesera są całkowicie bezpłatne. Szczegółowy program wakacyjnych wydarzeń można poznać na stronie latokonesera.pl.