Ponad milion klocków LEGO w jednym miejscu. W Warszawie otwarto niezwykłą wystawę. Ogromne wrażenie robi 7-metrowy Titanic

Prawdziwa gratka dla małych i dużych fanów najsłynniejszych klocków świata. W centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie została otwarta wystawa zbudowana z klocków Lego - Travelling Bricks. Aż do 30 stycznia 2024 roku na 1500 metrów kwadratowych można oglądać 120 niezwykłych konstrukcji, do budowy których zostało użytych ponad milion klocków Lego.

Wystawa z klocków Lego. Travelling Bricks - podróż przez 5 stref

Travelling Bricks to wystawa i zarazem spotkanie z budowlami ponad 20 artystów, którzy poświęcili tysiące godzin na rekonstrukcję epok z wykorzystaniem klocków LEGO®, tworząc przy tym prawdziwe arcydzieła. Całość został podzielona na pięć stref tematycznych: Ziemi, Wody, Powietrza, Kosmosu i Strefę Zabawy.

ZIEMIA Historia człowieka zaczęła się na lądzie i to właśnie w tej strefie możemy odbyć podróż

od starożytności po obecne czasy. Dla tych, którzy marzą o badaniach i przygodach na lądzie, Strefa Ziemi prezentuje fenomenalne maszyny i pojazdy, które zmieniły bieg historii.

Historia człowieka zaczęła się na lądzie i to właśnie w tej strefie możemy odbyć podróż od starożytności po obecne czasy. Dla tych, którzy marzą o badaniach i przygodach na lądzie, Strefa Ziemi prezentuje fenomenalne maszyny i pojazdy, które zmieniły bieg historii. WODA W Strefie Wody, odwiedzający będą mogli zanurzyć się w głębokie morskie tajemnice. Będzie można zobaczyć kilkadziesiąt modeli od starodawnych żaglowców przez XIX-wieczne parowce

do nowoczesnych kontenerowców. Mnóstwo kilkumetrowych modeli wypełni tę Strefę, a perłą wystawy będzie mierzący niespełna 7,5-metra Titanic, który staje się świadectwem ludzkiej wyobraźni i konstrukcyjnej precyzji. Ten monumentalny model został zbudowany przez czteroosobowy zespół, który użył do jego konstrukcji ponad 200 000 klocków.

Wystawa zbudowana z klocków LEGO® TRAVELLING BRICKS

Krzysztof Jedynak

Replika Titanica waży około 250 kg i została zbudowana w skali minifigure co oznacza, że każdy element tej imponującej konstrukcji jest proporcjonalny do małych figurek firmy LEGO®. Dzięki tej skali, będzie można również porównać jego wielkość do innych modeli na wystawie. Wszyscy którzy uważali, dotąd popularnego, Jumbo Jeta – Boeinga 747, którego model na wystawie ma 2 metry rozpiętości, za prawdziwego kolosa, przekonają się jak naprawdę potężny był wspomniany wyżej Titanic.

POWIETRZE Tuż obok, w Strefie Powietrza, niebo staje się granicą. 3-metrowy Zeppelin przypomina niezwykły czas kiedy człowiek, konstruując sterowce marzył o bezpiecznym, tanim i dostojnym podróżowaniu w przestworzach. 2 metrowy model Concorde przypomni zakończoną na ten moment erę próby pasażerskiego podróżowania z prędkością naddźwiękową. Wielu z nas pamięta jeszcze, kiedy podróż z Paryża do Nowego Yorku trwała zaledwie 3,5 godziny.

W tym miejscu można podziwiać również wiele innych pobudzających wyobraźnię zbudowanych z klocków modeli pojazdów i urządzeń zarówno wojskowych jak i cywilnych związanych z przemieszczaniem się w powietrzu.

Wystawa zbudowana z klocków LEGO® TRAVELLING BRICKS

Krzysztof Jedynak

KOSMOS Dla odważnych poszukiwaczy kosmicznych tajemnic, Strefa Kosmosu otwiera drzwi do wszechświata. W tej strefie zobaczyć będzie można wiele rekonstrukcji istniejących statków kosmicznych. Oprócz znanych rakiet, łazików i promów kosmicznych Strefę uzupełnia makieta 3 metrowej koncepcyjnej stacji kosmicznej Carl Sagan, której projekt być może doczeka się realizacji w nadchodzącej przyszłości. Strefa ta, opowiadając o stale rozwijającej się dominacji człowieka w kosmosie, zachęca do refleksji na temat tego jak daleko dotąd udało się dotrzeć ludzkości w eksploracji przestrzeni pozaziemskiej

Dla odważnych poszukiwaczy kosmicznych tajemnic, Strefa Kosmosu otwiera drzwi do wszechświata. W tej strefie zobaczyć będzie można wiele rekonstrukcji istniejących statków kosmicznych. Oprócz znanych rakiet, łazików i promów kosmicznych Strefę uzupełnia makieta 3 metrowej koncepcyjnej stacji kosmicznej Carl Sagan, której projekt być może doczeka się realizacji w nadchodzącej przyszłości. Strefa ta, opowiadając o stale rozwijającej się dominacji człowieka w kosmosie, zachęca do refleksji na temat tego jak daleko dotąd udało się dotrzeć ludzkości w eksploracji przestrzeni pozaziemskiej STREFA ZABAWY W sercu wystawy Travelling Bricks kryje się dynamika interakcji i zaangażowania. Odwiedzający mogą uczestniczyć w zabawie i eksperymentowaniu. Zwiedzając wystawę goście mogą czerpać nie tylko z opisów i video-prezentacji ale również niezliczonych inspiracji do tworzenia z klocków.

Z pomocą 300 000 klocków przeznaczonych do budowania w Strefie Zabawy młodsze pokolenie może zgłębiać swą kreatywność. W tym czasie dorośli mogą przeżyć radość tworzenia z klocków, mając okazję powrócić do dzieciństwa na nowo. Ta głęboka interaktywność sprawia,

że każda wizyta na wystawie staje się osobistą i niepowtarzalną przygodą.

To nie jedyna atrakcja, jak czeka odwiedzających centrum handlowe Westfield Arkadia. Organizatorzy przygotowali również drugą wystawę 3D Trick Gallery . To wystawa przestrzennych obrazów, gdzie można wykonać niesamowite zdjęcia w niecodziennych, abstrakcyjnych a czasem nawet niemożliwych sytuacjach.