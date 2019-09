"Porwanie dziewczynki w centrum handlowym" to fake news. Policja ostrzega przed wiadomością rozpowszechnianą w internecie

Fake news dotyczy rzekomego porwania w centrum handlowym Złote Tarasy w centrum Warszawy, ale mogą pojawiać się też inne, wymyślone lokalizacje.

Nasze wątpliwości powinna zwracać niepoprawna pisownia, taka jak w przykładowym, fałszywym komunikacie:

"centrum Handlowe" - dużą literą,

"złote tarasy" - małą literą,

"8 letnia dziewczynka" bez myślnika

użycie potocznej nazwy: "kryminalni".

W swoich komunikatach policja używa oficjalnych i gramatycznych form.

Nadkomisarz Sylwester Marczak podkreśla, że prawdziwe komunikaty o uprowadzeniach publikowane są na stronach internetowych policji: Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich. Przy wykorzystaniu procedury Child Alert wiadomość o porwaniu dziecka trafia do mediów.

- Jeśli informacja o uprowadzeniu będzie pojawiać się w internecie, w komunikatorach, to będą to linki do strony mediów, strony policji - wyjaśnia rzecznik stołecznej policji.