Powstaje Standard Warszawskiego Budynku Zrównoważonego. Dzięki temu nowe inwestycje będą bardziej ekologiczne

Warszawski Standard Budynku Zrównoważonego

Warszawa będzie miała swój standard budynku zrównoważonego, który posłuży do analizy tego, jak aktualnie buduje się w stolicy, a następnie pomoże wyznaczyć nowe kierunki sporządzania bardziej ekologicznych projektów. Odpowie on także na pytania dotyczące m.in. ponownego wykorzystania wód opadowych, ograniczenia energii elektrycznej czy też użycia przyjaznych środowisku materiałów budowlanych. - Zmiany klimatyczne, miejska wyspa ciepła, dostępność budynków i przestrzeni dla wszystkich użytkowników to główne wyzwania, które stoją przed architektami i urzędnikami planującymi rozwój Warszawy. Dawniej nie zastanawialiśmy się czy materiały budowlane są wytarzane lokalnie, czy muszą być transportowane z daleka. Nie myśleliśmy o ekologicznych kosztach ich produkcji, a potem recyclingu. Teraz to wszystko staje się ważne– przypomina Marlena Happach, Architekt Miasta i zapowiada rozpoczęcie prac nad stworzeniem Standardu Warszawskiego Budynku Zrównoważonego.