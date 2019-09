Premiera na bis w Kinie Atlantic - premierowy pokaz filmu "Mowa Ptaków" z udziałem twórców

Zapraszamy do kina Atlantic na niezwykłą opowieść o wykluczeniu i alienacji we współczesnej Polsce oraz o szukaniu swojego miejsca w świecie, w którym każdą odmienność próbuje się zepchnąć na margines.

„Mowa ptaków” to niezwykły komentarz na temat wykluczenia i mechanizmów działania współczesnego społeczeństwa. Ekranizacja ostatniego scenariusza zmarłego w 2016 roku Andrzeja Żuławskiego jest jednocześnie wspaniałym hołdem dla jednego z najbardziej niepokornych twórców w historii polskiego kina. Do realizacji „Mowy ptaków” reżyser zaprosił współpracowników swojego ojca, Andrzeja Żuławskiego: kompozytora Andrzeja Korzyńskiego oraz autora zdjęć Andrzeja J. Jaroszewicza.

Cykl PREMIERA NA BIS organizowany przez Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

to propozycja skierowana do widzów żywo zainteresowanych nowościami filmowymi – tytułami, które wprowadzane są dopiero na ekrany, a ich odbiór jest jeszcze niewiadomą. Cel przedsięwzięcia

to wyjście poza elitarny charakter premiery filmowej, spotkanie z twórcami i rozmowa o kinie.

Ceny biletów na uroczysty pokaz przedpremierowy: