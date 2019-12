Próba Traw dla fanów "Wiedźmina". Kto wygra wejściówki na wielką premierę serialu Netflixa?

Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Z okazji premiery Netflix przygotował bowiem prawdziwą niespodziankę - " Próbę Traw ". O co chodzi? W sadze o o przygodach wiedźmina Geralta próba polegała na podaniu chłopcom koktajlu eliksirów. Ci, którzy przeżyli, mogli zostać wiedźminami.

„To oczywiste. Chcą zmutować dzieciaka, poddać go Próbie Traw i zmianom, ale nie wiedzą, jak to zrobić. (…) Ukryte w podziemiach zakurzone butle legendarnych eliksirów, alembiki, piece i retorty... Żaden z nich nie wie, jak się tym posłużyć. Chodzą słuchy, że w Polsce znalazłoby się paru śmiałków, którzy wiedzą, jak się tym wszystkim posłużyć. Każdy przejdzie trzy próby, ale tylko najbardziej wytrwali dotrą do końca" - czytamy na stronie wydarzenia.

Jest o co walczyć. Nagrodą za przejście trzech prób jest dwuosobowa wejściówka na uroczystą premierę pierwszego odcinka serialu. Otrzyma je aż 200 szczęśliwców. Ale każdy, kto spróbuje, dostanie wiedźmiński medalion.

Wielka premiera serialu odbędzie się 18 grudnia na torze wyścigów konnych na Służewcu. W wydarzeniu wezmą udział twórcy produkcji m.in. odtwórca głównej roli, Henry Cavill. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie "Próbą Traw" jest tak ogromne.

