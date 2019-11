Projekt Warszawa zmienia się w Verva Warszawa Orlen Paliwa. Klub siatkarski z nowym sponsorem i najdziwniejszą nazwą wszech czasów

Właśnie pod ostatnim szyldem klub ugrał wicemistrzostwo kraju i zagwarantował sobie miejsce w Lidze Mistrzów. Do sukcesów przyczynili się m.in. były już zawodnik warszawskiej drużyny Bartosz Kurek czy Stephane Antiga (były trener) sprowadzeni do Warszawy właśnie za sprawą bogatego sponsora.

ORLEN Paliwa, spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN, została sponsorem tytularnym Projektu Warszawa. Siatkarska drużyna będzie objęta wsparciem przez trzy sezony - poinformowała spółka.

Sam fakt pozyskania sponsora niezwykle uszczęśliwił fanów warszawskiej drużyny. Umowa z zaufaną firmą to gwarancja przetrwania klubu. Niestety - nazwa, jakiej zapewne zażyczył sobie nowy partner biznesowy wystawiła stołeczną siatkówkę na pośmiewisko. Nie da się ukryć, że obecnie klub nazywa się po prostu "nie po polsku". Nie umknęło to uwadze internautów. "Co za żenująca nazwa. Tak trudno było nazwać "Orlen Verva Warszawa?"" - pisali zdziwieni kibice.

Racja, że (przynajmniej w siatkówce) nazwa drużyny to sprawa drugorzędna. Liczy się to, co na boisku i w ligowej tabeli. Nie da się jednak ukryć, że po prostu można było zrobić to lepiej, nie dając tym samym powodów do szydery. Miejmy nadzieję, że warszawska drużyna będzie mogła zostać zapamiętana z czegoś więcej, niż kuriozalnej nazwy z trudną do zapamiętania kolejnością wyrazów.