Protest pracowników budżetówki w Warszawie. Spod Pałacu Kultury i Nauki ruszył "Marsz Gniewu". Możliwe duże utrudnienia w ruchu

W piątek 15 września punktualnie o godzinie 12:00 na placu Defilad w Warszawie rozpoczął się protest Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych. Pracownice i pracownicy państwowej sfery budżetowej, którzy przyjechali do stolicy z różnych stron kraju, domagają się 20-procentowej podwyżki płac jeszcze w tym roku i 24-procentowej podwyżki w 2024 roku.

Protest pracowników budżetówki w Warszawie. Duże utrudnienia w ruchu

W piątek na przystankach pasażerom będą pomagali informatorzy. W kluczowych miejscach pokierują do najlepszego dostępnego środka transportu. Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu. Zalecamy korzystanie z metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich - poinformował w komunikacie ZTM.

Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godzinę 17:00.

Dlaczego odbywa się protest?

Komitet zwraca się do Prezesa Rady Ministrów - Panie Premierze, to ostatni moment na spełnienie słusznych postulatów Pracowników na co dzień pełniących służbę dla Państwa i Obywateli. Bez godziwie wynagradzanych Pracowników szeroko pojętej sfery budżetowej i jednostek sektora finansów publicznych sprawne Państwo nie istnieje! Działając w imieniu setek tysięcy Pracowników oczekujemy niezwłocznej reakcji i spełnienia postulatów - czytamy w zapowiedzi protestu.