Przebudowa Warszawy Zachodniej wkracza w decydującą fazę. Czy do wakacji zyskamy dostęp do wszystkich peronów?

Kolejne windy już gotowe

Jak informował główny wykonawca prac na stacji Warszawa Zachodnia, firma Budimex, z końcem stycznia uruchomione zostały kolejne windy - tym razem na peronie 4 i 5, dzięki czemu pasażerowie, szczególnie Ci z ograniczoną możliwością poruszania się, ciężkim bagażem oraz wózkami dziecięcymi mogą się teraz wygodnie przemieszczać po stacji, między peronami 4-8. To był jeden z głównych zarzutów do całego procesu przebudowy - wymuszanie na podróżnych poruszanie się po kładce nad peronami. Podejście jest strome i mało wygodne.

Wszystkie perony do czerwca?

Prace związane z budową peronów 1-3 trwają od września zeszłego roku. Widać toczące się tam prace i wyrastające nad kolejnymi peronami zadaszenie, które będzie charakterystycznym elementem nowego dworca. Jeśli chodzi o zakończenie inwestycji to przytoczymy fragment z naszego poprzedniego tekstu, bowiem pojawiają się często wątpliwości w tym zakresie. Jak tłumaczył nam Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK: - termin zakończenia prac prowadzonych w kolejowej części przejścia podziemnego, co komunikowaliśmy już wcześniej, przewidziano na 28.12.2024 r. - tłumaczy. - Od czerwcowej korekty rozkładu jazdy, podróżni w pełni skorzystają ze wszystkich zmodernizowanych peronów, które będą przykryte nowym zadaszeniem - dodaje rzecznik PKP PLK. Jednocześnie przypominamy, że pierwotnie cały dworzec miał być gotowy do końca 2023 roku.

W oczekiwaniu na przejście podziemne

Pod koniec roku zatem powinniśmy skorzystać z przejścia podziemnego pod wszystkimi peronami - z dojściem także do peronu 9 kierującego pociągi na linię obwodową. To jeden z największych problemów przebudowy obok wspomnianej kładki. Dojście do peronu 9 z reszty dworca to minimum 10 minut marszu. Dodatkowo od czerwca, jeśli termin uda się utrzymać, na Warszawę Zachodnią powinny wrócić m.in. pociągi WKD. Jak podaje sam przewoźnik zgodnie z harmonogramem prac przekazanym przez inwestora szacunkowo do połowy 2024 roku, tj. do dnia 30.06.2024 będzie trwać zamknięcie peronu i torów dla WKD. Poniżej w galerii zobaczycie najbardziej aktualne zdjęcia z budowy dworca m.in. ze stycznia i lutego tego roku udostępnione przez PKP PLK.