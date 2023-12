Przebudowana ulica Świerkowa w Otwocku absurdem drogowym? Jest nowy asfalt, ale słupy w drodze zostały

Krzysztof Gościcki, Naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miasta w Otwocku, wytłumaczył, że z uwagi na szerokość istniejącego pasa drogowego, jest to jedyne rozwiązanie, które zapewnia ruch dwukierunkowy.

W przypadku pozostawienia słupów poza granicami jezdni, droga byłaby jednokierunkowa, co w perspektywie istniejącej i planowanej zabudowy byłoby zdecydowanie niezasadnym. W chwili obecnej tak poprowadzona jezdnia daje możliwość mijanek, a wykonane szykany drogowe stanowią element spowalniający i choć wygląda to może groteskowo, było to zamierzeniem celowym - napisał Gościcki na Facebooku.