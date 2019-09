Przedpola Pałacu Wilanowskiego. Ogrody i tarasy na dachach, samochody pod ziemią, place miejskie. Tak może wyglądać centrum Wilanowa

Przedpole Pałacu w Wilanowie w nowej odsłonie

Cztery budynki z łącznikami, trzy place miejskie, park na „plaży”, mnóstwo zieleni, samochody pod ziemią, ogród i tarasy na dachu, tętniące życiem place publiczne, kino, teatr, restauracje, knajpy, a do tego zakaz reklam wielkoformatowych. Takie są plany na przebudowę Przedpola Pałacu Wilanowskiego. - Jeśli nowe centrum Wilanowa będzie wyglądać jak na makiecie (do obejrzenia w Ratuszu), to można powiedzieć, że będzie dobrze! Warto było walczyć. Pilnujmy i trzymajmy kciuki! Dziękujemy wszystkim społecznikom i mieszkańcom, którzy zaangażowali się w walce o lepszy projekt. To jest Wasz sukces! - czytamy na stronie Wilanów Przyjazny.