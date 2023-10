Przychodnia na Woli w Warszawie już otwarta po remoncie. Nowy punkt pobrań, gabinety lekarskie i instalacja fotowoltaiczna na dachu

- Oferta dzielnicowych przychodni jest dopasowana do potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Zespół przychodni na terenie Woli i Śródmieścia to 13 miejskich poradni, które oferują dostęp do lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, leczenia stomatologicznego, rehabilitacji leczniczej, badań diagnostycznych czy punktów szczepień. Placówki zapewniają opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry medycznej i dysponują nowoczesną aparaturą medyczną. Z opieki miejskich poradni na terenie Woli i Śródmieścia korzysta obecnie ponad 80 tys. pacjentów, w tym 17 tys. dzieci, a w pierwszym półroczu lekarze z tych przychodni udzielili 300 tys. porad - podała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską politykę zdrowotną.