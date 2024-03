Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Warszawie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Targi Rzeczy Ładnych 2024 w Warszawie. W hali EXPO XXI kupicie najpiękniejsze rzeczy od ponad 300 niesamowitych wystawców”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Targi Rzeczy Ładnych 2024 w Warszawie. W hali EXPO XXI kupicie najpiękniejsze rzeczy od ponad 300 niesamowitych wystawców 23 i 24 marca w Warszawie odbywają się Targi Rzeczy Ładnych. Jest to największa wiosenna edycja wydarzenia w historii. W hali EXPO XXI spotkacie aż 310 niesamowitych wystawczyń i wystawców. Co oferują? Między innymi komiksy, obrazy, oryginalną ceramikę, świeże wypieki, przepiękną biżuterię... i wiele więcej! Zobaczcie w naszej galerii, co możecie kupić na miejscu. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do fotografii. 📢 Wiosenny piknik w Multimedialnym Parku Fontann. Tak warszawiacy świętują Światowy Dzień Wody 2024 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Z tej okazji Wodociągi Warszawskie zorganizowały piknik pełen atrakcji. W sobotnie popołudnie od 11:00 do 16:00 na terenie Multimedialnego Parku Fontann w Warszawie otworzyło się wodne miasteczko. Wydarzenie przyciągnęło tłumy spacerowiczów. Na miejscu byliśmy i my. Co działo się na Wodnym Pikniku 2024? Szczegóły poniżej.

📢 Imprezy w Warszawie 22-24 marca 2024. To będzie weekend pełen atrakcji. Najciekawsze wydarzenia Imprezy w Warszawie 22-24 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 22-24 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 I Bieg Tramwajów Warszawskich. W parku Księcia Janusza odbywa się pierwsza edycja tej sportowej imprezy. Tak jest na miejscu W parku Księcia Janusza na Woli trwa Bieg Tramwajów Warszawskich im. Józefa Noji. To pierwsza edycja tej sportowej imprezy. Wydarzenie to nie tylko promocja zdrowego stylu życia, ale również uczczenie pamięci niezłomnego polskiego lekkoatlety, pracownika Tramwajów Warszawskich - Józefa Noji. Impreza obejmuje konkurencje sportowe oraz atrakcje dla najmłodszych. Zobaczcie w naszej galerii, jak jest na miejscu.

📢 Tanie mieszkania TBS na Pradze w Warszawie. W budynku przy ulicy Strzeleckiej rozdano pierwsze klucze W Warszawie oddano do użytku kilkadziesiąt nowych mieszkań komunalnych. W budynku zlokalizowanym przy ulicy Strzeleckiej, zostały przekazane klucze do pierwszych lokali. Jak podkreśla stołeczny Ratusz, cała inwestycja doskonale wpisuje się w praski charakter zabudowy. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza w historii stolicy inwestycja TBS sfinansowana bez udziału kredytu bankowego. 📢 Warszawski Festiwal Piwa. Jak wygląda jubileuszowa edycja? Sprawdzamy Wybraliśmy się na jubileuszową edycję Warszawskiego Festiwalu Piwa. Zapraszamy na „spacer” podczas którego rozmawiamy z browarami. Tymi debiutującymi, aspirującymi, a także podbijającymi swoimi produktami rynki zagraniczne. Bo polskie piwo rzemieślnicze to produkt, który coraz mocniej „rozpycha się” na rynku. 📢 Kursy samoobrony w Warszawie. Darmowe zajęcia dla kobiet i mężczyzn. Prowadzą je strażnicy miejscy Darmowe kursy samoobrony dla kobiet i mężczyzn. Straż Miejska rusza z naborem dla kolejnych grup. W programie m.in. pokaz obrony przed napastnikiem, a także sposoby, by unikać konfrontacji.

📢 Nowy robot w Centrum Nauki Kopernik. Pies Spot wzbudza ogromne zainteresowanie dzieci i dorosłych. "Przyszłość jest dziś" Czworonożny Spot dołączył do rodziny robotów w Centrum Nauki Kopernik. Urządzenie, które zostało wyprodukowane w amerykańskiej firmie Boston Dynamics, przypomina wyglądem psa. Podczas premierowej prezentacji, wzbudził ogromne zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych. Podziwu nie krył również prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak informuje dyrektor placówki, robot jest niezwykle zaawansowane technicznie i może służyć do bardzo poważnych zadań. 📢 Strzały w komendzie policji na warszawskiej Pradze-Południe. Funkcjonariusz "bawił się bronią"? Sprawa trafi do prokuratury W budynku komendy policji na warszawskim Gocławiu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. W środę 20 marca padły tam dwa strzały z broni palnej. W incydencie brał udział jeden z funkcjonariuszy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mundurowy omal nie ranił koleżanki z pracy. Na miejscu przeprowadzono oględziny, obecnie trwają czynności wyjaśniające. Zgromadzone materiały zostaną przekazane do prokuratury i Biura Spraw Wewnętrznych.

📢 Kawiarnia pod Pełnym Księżycem otwarta w Warszawie. To lokal wyjęty wprost z kart japońskiej powieści Jeśli marzyliście kiedyś o tym, by niezwykłe miejsce opisane w książce istniało naprawdę, mamy dla Was świetną wiadomość. W Warszawie właśnie otworzyła się Kawiarnia pod Pełnym Księżycem. Jest to zaczarowane kocie miejsce z japońskiej powieści Mai Mochizuki, która właśnie trafiła do księgarń. Na miejscu czekają m.in. koci kelnerzy czy napoje i desery inspirowane książką. Szczegóły poniżej. 📢 "Moda na Czytanie" znika z Domu Braci Jabłkowskich. Co dalej ze znaną księgarnią w centrum Warszawy? Księgarnia "Moda na Czytanie" po ponad dziesięciu latach niebawem opuści Dom Towarowy Braci Jabłkowskich w samym centrum Warszawy. Właściciele tego miejsca szukają nowego lokalu. Powodem zmian ma być planowany remont gmachu. 📢 Przed nami weekend biegów w Warszawie. Tymi ulicami pobiegną sportowcy. Miasto opublikowało informację o zmianach na drogach Już w najbliższą niedzielę, 24 marca, ulicami Warszawy pobiegną uczestnicy 18. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego, a także towarzyszącego mu New Balance Biegu na Piątkę. Biegaczy zobaczymy w ścisłym Śródmieściu, ale także na Żoliborzu, Bielanach i obu Pragach. Warszawiacy muszą się więc liczyć ze zmianami w ruchu, zamkniętymi ulicami oraz objazdami tramwajów i autobusów. Szczegóły poniżej.

📢 Będzie wieżowiec obok Arkadii na „lex developer”? Mieszkania zamiast biur. Druga próba dewelopera Apartamentowce zamiast biur – to pomysł dewelopera na „gorącą” działkę koło Arkadii. Od dawna planowano tam biurowiec, jednak inwestor wolałaby postawić na nowe, drogie mieszkania. Powołuje się przy tym na miejską politykę mieszkaniową i specustawę „lex developer”.

📢 Będzie nowa obwodnica na Mazowszu. Mieszkańcy czekali na nią od lat. Inwestycja za ponad 180 milionów złotych Na Mazowszu powstania kolejna obwodnica. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich właśnie ogłosił przetarg na wykonawcę inwestycji, której szacowany koszt wynosi ponad 180 milionów złotych. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych z centrum miasta. Okoliczni mieszkańcy na takie rozwiązanie czekali od wielu lat. 📢 To najdroższe dzielnice w Warszawie. Każdy chce tu mieszkać, ale mało kogo stać. Najnowszy ranking cen Najdroższe dzielnice w Warszawie 2024. W których lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej w przeliczeniu za metr kwadratowy? Portal SonarHome opublikował raport za marzec 2024, z którego dowiadujemy się, gdzie trzeba zapłacić za mieszkanie fortunę, a gdzie można kupić własne cztery kąty za w miarę - jak na Warszawę - rozsądną cenę. Które dzielnice są najdroższe? Kliknijcie w zdjęcie, żeby uruchomić raport.

📢 Wiosna w Warszawie. 10 rzeczy, które warto zrobić w stolicy. Miejsca na spacer, deser i wytchnienie Wiosna to nie tylko najpiękniejsza pora roku, ale także jedna z najlepszych, by odkrywać uroki Warszawy. Kalendarzowa wiosna zaczęła się 21 marca i potrwa do 21 czerwca. Aby z przytupem pożegnać zimę i radośnie powitać wiosnę w mieście, przygotowaliśmy listę 10 rzeczy, które warto zrobić w najbliższe dni. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i zobaczyć nasze propozycje. 📢 Linie Emirates szukają nowych pracowników. Wkrótce rekrutacja w Warszawie. W ofercie duże pieniądze, benefity i...luksusowe życie Linie lotnicze Emirates poszukują w Polsce kandydatów do zespołu personelu pokładowego. Obecnie przewoźnik zatrudnia 787 naszych rodaków, w tym 678 członków personelu pokładowego. Najbliższe spotkania rekrutacyjne odbędą się w Warszawie. Kandydaci kuszeni są m.in. luksusowym życiem, możliwością bezpłatnego zakwaterowania w Dubaju czy też atrakcyjnym wynagrodzeniem. Postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się ono na tle konkurencji.

📢 Chmielna w remoncie. Widać fragmenty nowego chodnika. Niedługo pojawią się drzewa Trwa remont Chmielnej. Na ulicy pojawiła się już nowa nawierzchnia. Wkrótce na miejsce przywiezione zostaną również drzewa. Czy uda się tchnąć nowe życie w jedną z najgorszych ulic Śródmieścia? Sądząc po wizualizacjach, zawieszonych nawet na płocie budowy, można mieć spore oczekiwania. 📢 Niezwykłe znalezisko w sercu Warszawy. Na budowie placu Centralnego odkryto zabytkowe artefakty m.in. XIX- i XX-wieczne monety i biżuterię Niezwykłe znaleziska odkryto podczas prac prac archeologicznych na nowo powstającym placu Centralnym w Warszawie. Wśród skarbów są XIX- i XX-wieczne monety, flakoniki po perfumach i lekarstwach, kolekcja kolorowych guzików i szklanych pierścieni. Wszystkie te wyjątkowe artefakty warszawiacy będą mogli podziwiać na wystawie, która otworzy się już w maju. Szczegóły poniżej.

📢 Na Bielanach powstaje nowy blok TBS. Wmurowano kamień węgielny pod nową inwestycję. Znajdzie się tam aż 178 tanich mieszkań W czwartek, 21 marca, został wmurowany kamień węgielny pod budynek z miejskimi mieszkaniami na wynajem przy ul. Rudnickiego na Bielanach. W ramach inwestycji powstanie w tym miejscu obiekt ze 178 lokalami z niskimi czynszami dla osób o średnich dochodach. Pierwsi mieszkańcy mają wprowadzić się tam już w 2025 roku. Szczegóły poniżej.

