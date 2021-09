Punkt Adopcji Roślin. Nowe miejsce na ekologicznej mapie Warszawy. Tam kwiaty dostają szansę na lepsze życie

Punkt Adopcji Roślin na warszawskim Jazdowie

Od niespełna dwóch miesięcy na warszawskim Jazdowie działa wyjątkowe miejsce. To Punkt Adopcji Roślin, który powstał z miłości do ratowania niechcianych lub zaniedbanych kwiatów. Każdy może odwiedzić punkt w Zaczarowanym Ogrodzie i zabrać do swojego domu wybraną roślinę. Nad życiem kwiatów czuwają zdeterminowane, pełne miłości i siły do niesienia pomocy dziewczyny. W rozmowie poniżej mówią, jak narodził się pomysł na otwarcie punktu adopcyjnego, skąd trafiają tam rośliny i co najważniejsze - dlaczego nadawanie drugiego życia rzeczom ma sens!