Nowoczesne centrum edukacji ekologicznej otwarte w Warszawie. To pierwsze w Polsce EkoCentrum oparte na idei pokoi zagadek

Doświadczanie i edukacja poprzez gry

Punkt Zwrotny to 350 mkw. specjalnie zaprojektowanej przestrzeni do edukacji klimatycznej dla dzieci i młodych dorosłych. To właśnie tutaj będzie można rozwiązywać ekozagadki, a także odkrywać tajemnice "fast fashion". Wśród kreatywnych zadań znajdzie się m.in. wyłapanie manipulacji w reklamach i social media, segregacja odpadów, właściwe czytanie metek, czy przeliczanie ile wody potrzeba do produkcji bawełny. Odwiedzający będą mogli także zrozumieć co to znaczy cyrkularność w praktyce.

Gra, współpraca, dobra grafika, multimedia i ekspercka wiedza przekazana w interaktywnej formie to składowe przepisu na Punkt Zwrotny. Od 10 lat projektujemy innowacyjne narzędzia do edukacji ekologicznej, a stworzenie interaktywnego EkoCentrum było największym marzeniem Mamy Projekt. Wpadnijcie i przekonajcie się sami jak wyszło - zaprasza Małgosia Żmijska z fundacji Mamy Projekt.