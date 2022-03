Zieleni się - studio zieleni kreatywnej i raj dla miłośników roślin. To jedyne takie miejsce w Warszawie Sandra Gozdur

Na warszawskiej Woli powstało miejsce, które zachwyci każdego roślinomaniaka. I nie tylko ze względu na bogatą ofertę roślin doniczkowych. "Zieleni się" to kreatywne studio, które może przygotować dla was wyjątkowe aranżacje m.in. zielonych ścian. Nie brakuje także propozycji dla osób, które nie do końca mają "rękę" do kwiatów, ale lubią przebywać w ich otoczeniu. Szczegóły poniżej.