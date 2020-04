Rafał Trzaskowski zarzuca rządowi zaniżanie liczby zgonów na COVID-19 w Warszawie. Błyskawiczna odpowiedź ministerstwa

Prezydent Warszawy na antenie TVN24 został zapytany o liczbę przypadków zakażeń koronawirusem w Warszawie oraz statystyki dotyczące zgonów. W odpowiedzi Rafał Trzaskowski stwierdził, że są ''dosyć poważne rozbieżności'' między liczbami ofiar śmiertelnych z powodu COVID-19, które podaje Ministerstwo Zdrowia, a tymi, którymi dysponuje miasto.

- Są dosyć poważne rozbieżności, które sygnalizowałem rządowi już dwa tygodnie temu. Pisałem o tym do wojewody mazowieckiego i do głównego inspektora sanitarnego. Na wczoraj [7 kwietnia - przyp. red.] rząd informował o 8 przypadkach śmiertelnych w Warszawie. Natomiast akty zgonów, do których mam wgląd, pokazują, że ofiar jest 32 na dzień wczorajszy - powiedział Trzaskowski.