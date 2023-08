Remont bazyliki przy Kawęczyńskiej. "Najpiękniejszy kościół w Polsce" odzyskuje dawną świetność

Historia Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie zaczyna się w 1880 roku. Wtedy to para książęca - Michał i Maria Radziwiłłowie - spotkała się we Włoszech z późniejszym świętym Janem Bosko. Pod jego wpływem podjęli decyzje o budowie zakładu wychowawczego i kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. Plany te zostały pokrzyżowane nagłą śmiercią księcia Michała w 1903 roku.

Do budowy już tylko samego kościoła doszło w latach 1909-1923. Zaprojektował go architekt Łukasz Wolski, a zmiany wprowadził architekt Hugon Kudera. Modyfikacja projektu doprowadziła do sporu pomiędzy projektantami, który musiał rozstrzygać sąd arbitrażowy przy Kole Architektów w Warszawie - informuje stołeczny konserwator zabytków.