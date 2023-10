Remont kamienicy Anny Koźmińskiej. Zabytkowy budynek jest jednym z najcenniejszych w całej Warszawie. "Niemy świadek historii" Martyna Konieczek

Kamienica Anny Koźmińskiej na Woli przejdzie remont. Będzie to drugi i jednocześnie najważniejszy etap modernizacji zabytkowego budynku, który jest niezwykle cenny w skali całej Warszawy. Obiekt jest jedną z nielicznych dobrze zachowanych kamienic z terenu dawnego getta, należącą do grupy tzw. „Wolskich Ostańców”. Dzielnica planuje zakończenie remontu maksymalnie do listopada 2025 roku. Szczegóły poniżej.