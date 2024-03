Robot dostarczał zakupy w Warszawie. W centrum miasta odbyły się testy innowacyjnego urządzenia. Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia Michał Mieszko Skorupka

Mieszkańcy stolicy mogli niedawno podziwiać robota poruszającego się po centrum miasta. Urządzenie o imieniu Darjush brało udział w testach z zakresu autonomicznych dostaw. Akcja została przeprowadzona przez Żabkę Jush. Jak informują pomysłodawcy projektu, robot jest w stanie dostarczyć zakupy w promieniu do 2 kilometrów, a dostawa do klienta może się odbyć nawet w 15 minut. Do sieci trafił materiał wideo z testów przeprowadzonych w Warszawie. Można go zobaczyć poniżej.