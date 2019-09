Rośnie rurociąg na moście pontonowym. Ścieki popłyną nim najpóźniej w sobotę

We wtorek około południa most pontonowy na Wiśle był już gotowy. Od tego czasu zaczęło się układanie rur, którymi popłyną ścieki. - Kończy się zgrzewanie rurociągu, którym wpadające do Wisły ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią do oczyszczalni „Czajka”. Rury są już w pobliżu Mostu Marii Skłodowskiej-Curie i jeszcze dzisiaj będą wciągane na most pontonowy. Trwają też ostatnie prace przy budowie czerpni, czyli zbiornika z którego ścieki będą wypompowywane. Dzisiaj zakończy się też utwardzanie i stabilizacja gruntu na miejscu, gdzie jutro staną wielotonowe pompy – tłumaczy nam Daniel Kociołek z Wód Polskich, przedsiębiorstwa które koordynuje budowę infrastruktury zapasowej.

Ścieki popłyną rurociągiem w sobotę – informuje Kociołek. Od tego dnia nieczystości nie będą wylewane do rzeki.

- Mamy zapewnienie, że rurociąg jest przygotowany, żeby transportować cztery metry sześcienne ścieków na sekundę - mówi Rafał Trzaskowski. Według sztabu kryzysowego możliwe będzie transportowanie całości ścieków, które jak do tej pory są wylewane do Wisły. Trzaskowski zapowiedział, że być może przesył awaryjnym rurociągiem uda się uruchomić już w piątek wieczorem.