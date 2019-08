Rowerzyści w Warszawie będą mieli obowiązek ustępowania pieszym na ścieżkach rowerowych. Nowe rozwiązania testowane w stolicy

Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że wzrost ruchu rowerowego w skali miasta jest zjawiskiem pozytywnym. Według ZDM rower to w wielu sytuacjach środek transportu bardziej efektywny niż samochód. Jednocześnie rosnący ruch rowerowy może również być problemem, zwłaszcza dla pieszych. Są oni najbardziej narażoną na wypadki grupą użytkowników dróg, o czym niestety często się zapomina. Dlatego równolegle do budowy nowych bezpiecznych tras rowerowych, odseparowanych od jezdni i od chodnika oraz modernizacji infrastruktury dla pieszych, ZDM analizuje metody ograniczenia liczby konfliktów między pieszymi i rowerzystami.

Drugą nowością jest oznakowanie czerwoną kratką miejsc, w których potencjalnie może dochodzić do kolizji rowerzystów i pieszych. Namalowane krzyżujące się czerwone linie pojawiły się na ul. Okopowej w rejonie ul. Wolność droga dla rowerów w miejscu przecięcia z ciągiem pieszym została oznaczona czerwoną kratownicą. To miejsce, w którym piesi przekraczają długą, prostą drogę dla rowerów idąc na przejścia przez jezdnię. Oznaczenie drogi dla rowerów ma wskazać obu grupom użytkowników, że w tym miejscu należy zachować ostrożność.

Trzecim testowanym oznaczenie jest zwężenie drogi rowerowej po obu stronach, co ma oznaczać zbliżanie się do chodnika i nakazanie zachowania szczególnej ostrożności. Rozwiązanie testowane jest na Polu Mokotowskim, w miejscu gdzie droga dla rowerów przecina alejkę parkową. Kilkanaście metrów wcześniej droga dla rowerów została zwężona o 50 cm z każdej ze stron. Zamiast dotychczasowej opaski posadzone zostaną tam krzewy. Ma to stworzyć efekt wizualny, uprzedzający o zbliżaniu się do przecięcia z chodnikiem.