S7 z Warszawy nad morze. Droga nie powstanie do końca roku? "Zaawansowanie wynosi 28 proc."

Przy okazji otwarcia trasy S7 bliżej Krakowa pojawiają się pytania również o odcinek mazowiecki. „Ekspresowy” fragment drogi z Płońska do Czosnowa to ważna inwestycja nie tylko dla osób podróżujących nad polskie morze, ale także dla całej aglomeracji warszawskiej. Czosnów to wieś oddalona od Warszawy o 15 kilometrów. Co więcej nowa droga najbliżej stolicy miałaby być gotowa w listopadzie tego roku. Biorąc pod uwagę stan prac nie jest to jednak możliwe.

Przypomnijmy, że cały budowany odcinek Płońsk-Czosnów to ok. 34 km drogi. Prace podzielono na trzy odcinki: