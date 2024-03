Salmonella w przedszkolu na warszawskim Ursynowie. Pięcioro dzieci trafiło do szpitala. Placówkę tymczasowo zamknięto Michał Mieszko Skorupka

Sanepid sprawdzi firmę cateringową dostarczającą jedzenie do placówki Urząd Miasta Stołecznego Warszawy / Zdjęcie ilustracyjne

Pięcioro dzieci uczęszczających do jednego z przedszkoli na Ursynowie trafiło do szpitala z objawami silnego zatrucia pokarmowego. U jednego z pacjentów potwierdzono chorobę wywołaną bakteriami salmonelli. Placówka została tymczasowo zamknięta. O sprawie poinformowano Sanepid, który przeprowadzi kontrolę w firmie cateringowej, dostarczającej jedzenie do przedszkola.