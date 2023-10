Seria włamań do samochodów w Warszawie. Policjanci zatrzymali 43-latka odpowiedzialnego za liczne kradzieże

Warszawscy Policjanci Operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu wnikliwie przeanalizowali wpływające co jakiś czas zgłoszenia kradzieży z włamaniem do samochodów na terenie stolicy. Mundurowi na podstawie własnych informacji i zabezpieczonych dowodów stwierdzili, że za przestępstwami stoi jedna osoba. Funkcjonariusze wytypowali podejrzanego mężczyznę.

Dzięki szerokiej wiedzy operacyjnej i znajomości środowiska przestępczego bardzo szybko powiązali sprawy z jednym podejrzanym. Mężczyzna był im już znany z wcześniejszych zatrzymań. Funkcjonariusze podjęli szczegółowe ustalenia i zabezpieczyli dowody. Na tej podstawie, po krótkich sprawdzeniach i obserwacji zatrzymali 43-latka - relacjonuje podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.