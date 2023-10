Skwer na działce po "Ursynowskim Fortepianie". W planach urządzenia sportowe, rekreacyjne oraz zieleń

Teren przy Cynamonowej na Ursynowie zacznie żyć. Powstanie tam skwer

"Ursynowski Fortepian" to centrum handlowe, które nigdy nie powstało. Obiekt w kształcie fortepianu miała wybudować spółka "Pasaż Handlowy Na Skraju", która dzierżawiła grunt od miasta. Prace zaczęto w 1997 roku, jednak budowę przerwano. Pozostała jedynie stalowa konstrukcja, która kilka lat później została rozebrana. W 2021 roku po batalii sądowej miasto odzyskało działkę od spółki.

Park będzie obejmował teren o powierzchni ponad 3200 m2. Na tym terenie powstaną boiska do gry w koszykówkę 3x3 oraz do gry w teqball z nawierzchnią sportową z tworzyw sztucznych, postawiony zostanie także stół gry w tenisa stołowego i poręcze do ćwiczeń. Pojawią się także hamaki miejskie z matą dwuosobową oraz hamak wieloosobowy typu ptasie gniazdo, ławki betonowo - drewniane z oparciem oraz bez oparcia, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Przebudowana zostanie również sieć oświetlenia parku.