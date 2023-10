Staranował ogrodzenie zabytkowego kościoła w Ciechanowie. 57-latek otrzymał surową karę

W poniedziałek 9 października, około godziny 18.00 do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na ul. Ściegiennego w Ciechanowie. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego ustalili, że kierujący ciężarową scanią nie zastosował się do znaku B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), a następnie podczas wykonywania manewru zawracania uderzył naczepą w ogrodzenie zabytkowego kościoła.

Pojazdem kierował 57-letni mieszkaniec Warszawy. Mężczyzna był trzeźwy.