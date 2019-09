Strajki wrzesień 2019. Ryanair, British Airways i Transavia mogą zmienić rozkład lotów

Jaki strajki wpłyną na loty z Warszawy i innych części Polski?

British Airways: Podczas pierwszych dwóch dni strajku pilotów BA wszystkie loty tego przewoźnika na polskich trasach (BA lata z Warszawy i Krakowa do Londynu/Heathrow) zostały odwołane.

Transavia: Dotychczasowe wrześniowe loty na polskich trasach (połączenie Kraków-Eindhoven oraz Katowice – Amsterdam) odbywały się bez zakłóceń.

Ryanair: Podczas pierwszego wrześniowego strajku pilotów (2-4 września) loty na polskich trasach odbywały się rozkładowo.

Prawa pasażerów a strajk

Co należy się pasażerom, których lot został odwołany ze względu na trudną sytuację w linii lotniczej? - Strajk pracowników linii lotniczych, zarówno legalny jak i nielegalny, nie zwalnia przewoźnika z obowiązków wynikających z dyrektywy 261/2004. W przypadku gdy strajk ma miejsce, wszyscy pasażerowie powinni otrzymać rekompensaty. To, że pracownicy strajkują nie oznacza, że pasażerowie powinni ponosić tego konsekwencje i sam fakt przeprowadzenia strajku nie wyklucza prawa do walki o odszkodowanie. Linie lotnicze są zobligowane do wypłaty odszkodowań, jeśli informacja o odwołaniu lotu została wysłana do pasażera na mniej niż 14 dni przed odlotem - Elżbieta Tyszka, Head of Legal w GIVT, który jest jednym z liderów w pozyskiwaniu odszkodowań za opóźnione i odwołane loty.