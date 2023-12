Świąteczny autobus w Warszawie. Kolorowy pojazd wyjechał już na stołeczne ulice. Jest nieco rozczarowujący

Świąteczny autobus już wozi pasażerów

Świąteczny autobus to już warszawska tradycja. W tym roku ozdobiony bożonarodzeniowymi motywami pojazd wyjechał na stołeczne ulice w czwartek, 7 grudnia. Kolorowy pojazd to elektryczny Solaris Urbino 18 o numerze 5899. Miejskie Zakłady Autobusowe zaplanowały jego kursy na trasach: 128, 175 i 503. Autobus kursować będzie do 6 stycznia 2024 roku.

Jeśli chcecie złapać świąteczny autobus na zdjęciu, radzimy zrobić to rano. Na drogach jest błoto, woda oraz śnieg, dlatego utrzymanie czystości pojazdu nie należy do najłatwiejszych zadań i po południu pojazd jest już zupełnie brudny. Ponadto jak wskazują pasażerowie, rozczarowujące jest wnętrze autobusu - żadne dekoracje niestety nie pojawiły się w środku pojazdu.