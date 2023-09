Święto Demokracji w Warszawie. W Parku Moczydło odbył się Wolny Piknik, w programie debata, warsztaty i wyjątkowy

- Wola była i jest kolebką demokracji – to tutaj wybrano 10 władców elekcyjnych, tutaj również trwały protesty robotników, bez których nie byłoby Sierpnia '80 i wiary w to, że można pokonać hegemona. Tych płaszczyzn do rozmów o wolności i demokracji, które nas dziś przywiodły na Wolę, jest więc bardzo wiele – wskazał Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.