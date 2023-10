Tanie loty z Warszawy 2023. TOP7 niedrogich kierunków na city break w długi weekend Redakcja Warszawa

Jesień to czas, kiedy wielu z nas szuka okazji do krótkich, jesienno-zimowych wypadów, by złapać ostatnie promienie słońca przed zimowym chłodem. Dla spragnionych wycieczek przygotowaliśmy zestawienie TOP7 najtańszych pomysłów na city break na jesienny długi weekend.