Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Warszawa, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Przegląd tygodnia: Warszawa, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te dzielnice Warszawy wyludniają się najszybciej. Wiemy, skąd "uciekają" mieszkańcy Migracje w Warszawie. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie ukazuje, które dzielnice w ostatnim czasie najszybciej wyludniają się. Statystyki ukazują ilość zameldowań i wymeldowań w różnych częściach stolicy. Z której części miasta mieszkańcy najszybciej uciekają? Czy chodzi o Białołękę, Ursus, a może Mokotów, Śródmieście lub Pragę-Południe? 📢 Gdzie na narty pod Warszawą? Oto najlepsze miejsca nieopodal stolicy. Na tych stokach poczujecie się jak w górskich kurortach Gdzie na narty w Warszawie i okolicach? Sezon zimowy w pełni. Styczeń to idealny miesiąc na to, by zaplanować zimowy urlop. Podczas gdy część mieszkańców stolicy postawi w tym sezonie na typowy odpoczynek w malowniczych, górskich miejscowościach, inni spędzą wolne dni na narciarskich stokach. Nie wszyscy wiedzą, że nie mieszczą się one wyłącznie w zimowych kurortach. Okazuje się, że nieopodal stolicy jest wiele miejsc, gdzie można pojeździć na nartach. W poniższej galerii przedstawiamy 8 z nich.

📢 Imprezy w Warszawie 19-21 stycznia 2024. Co robić w weekend w stolicy? Oto nasze propozycje Imprezy w Warszawie 19, 20, 21 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 19 do 21 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śnieżyca w Warszawie. Trudne warunki na stołecznych drogach. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA W związku z potężną śnieżycą, jaka przeszła nad miastem, w stolicy pojawiły się duże utrudnienia w ruchu. Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA, w ramach której, od godziny 15:40 wszystkie posypywarki wyjechały na stołeczne ulice. Działają one głównie na tych drogach, którymi jeżdżą autobusy miejskie.

📢 Niebezpieczny wypadek na DK2 pod Warszawą. Autobus uderzył w słup i wpadł do rowu. Kierowca trafił do szpitala W sobotę po godzinie 12:00 na drodze krajowej numer 2 doszło do niebezpiecznego wypadku. Autobus jadący od Kałuszyna w stronę Mińska Mazowieckiego zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny zrywając linie. Pojazd wpadł do rowu. W środku znajdowało się siedem osób. W wyniku zdarzenia, kierowca trafił do szpitala. 📢 O ile wzrosły ceny mieszkań w Warszawie w 2023 roku? W wielu dzielnicach jest ponad 20% drożej. Zaskakujący rekordzista Ceny mieszkań w Warszawie już niespecjalnie kogoś zaskakują. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej - mówią eksperci. Sprawdziliśmy jak w poszczególnych dzielnicach wzrosły ceny przez ostatni rok. Bardziej niż liczby bezwzględne mogą zaskakiwać procentowe wzrosty cen za własną nieruchomość. Skorzystaliśmy z danych udostępnionych przez SonarHome.

📢 Azja Market w Warszawie. Zakupy, koncerty, gry i wiele innych atrakcji. Słynne targi wróciły do stolicy Azja Market Zima 2024. Słynne targi poświęcone kulturze azjatyckiej zawitały do stolicy. Wydarzenie, które jak zwykle cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Warszawy, odbywa się w Terminalu Kultury Gocław. Na gości czeka cała masa atrakcji. Wśród nich m.in. pokazy Kendo i Jukendo, pokaz ostrzenia japońskich noży, koncert oraz możliwość zagrania w tradycyjne azjatyckie gry planszowe. Na miejscu można też wiele ciekawych produktów. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację. 📢 Brutalne zbrodnie na Mazowszu z 2023 roku. Te historie wstrząsnęły całą Polską. Policja podaje dane za ubiegły rok W Warszawie i na całym Mazowszu w 2023 roku doszło do szeregu tragicznych zdarzeń, które wstrząsnęły opinią publiczną. Zabójstwo na Ochocie 30-letniego obywatela Indii, zwłoki 26-latki w hotelu w centrum miasta czy mężczyzna z ranami kłutymi na Bielanach, który zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. Do tych zdarzeń nigdy nie powinno dojść. Komenda Stołeczna Policji przekazała, że zaledwie od początku stycznia do końca grudnia ubiegłego roku na terenie garnizonu stołecznego odnotowano 59 morderstwa. W których rejonach Warszawy oraz w których podwarszawskich miejscowościach dochodziło najczęściej do zbrodni? Ujawniamy dane policji.

📢 Tragiczny wypadek w Warszawie. Zginął czteroletni chłopiec przytrzaśnięty przez drzwi tramwaju. Wkrótce rusza proces w głośnej sprawie W marcu ruszy proces w sprawie wypadku przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie, do którego doszło w sierpniu 2022 roku. Wówczas, drzwi tramwaju przytrzasnęły wysiadającego z babcią czteroletniego chłopca. Pojazd ruszył. Wskutek poniesionych obrażeń dziecko zmarło. Na ławie oskarżonych ma zasiąść motorniczy. Z ustaleń śledczych wynika, że w trakcie zdarzenia korzystał on z telefonu i używał słuchawek. 📢 Nielegalne parkowanie w Warszawie. Problem narasta. "Nie mamy jak poruszać się po chodnikach" Nielegalne parkowanie staje się coraz większym problemem. Po tym jak pokazaliśmy zdjęcie samochodu zajmującego dwie "niebieskie koperty" otrzymaliśmy sporo wiadomości i zdjęć. Z podobnymi problemami mierzą się mieszkańcy niemal całej Warszawy. - Nie mamy jak poruszać się po chodnikach - pisze do nas Joanna. Mateusz przesyła nam zdjęcie Porsche blokującego ścieżkę rowerową, a Daniel informuje że nie lepiej jest... tuż pod komisariatem policji.

📢 Brak wody w Warszawie. Planowane wyłączenia MPWiK. Duże utrudnienia w pięciu dzielnicach miasta Brak wody w Warszawie. W najbliższych dniach w 5 dzielnicach Warszawy mieszkańcy mogą zmagać się z problemem braku wody. Planowane wyłączenia wody zapowiedziało stołeczne MPWiK. Wodociągowcy opublikowali listę adresów wyłączonych posesji. Przygotowaliśmy informator dotyczący przerw w dostawie bieżącej wody. Przejdź do galerii, aby sprawdzić adresy w Twojej dzielnicy. 📢 W Warszawie otwarto nowy klub bilardowy. "Największy w Polsce, jeden z najlepiej wyposażonych w całej Europie" Nowy klub bilardowy został otwarty w Blue City. Znajdziemy tam 40 stołów bilardowych i 20 stanowisk do gry w rzutki - a to wszystko zaledwie przedsmak tego, co zostało przygotowane. Złota Bila to największe tego typu miejsce w Warszawie.

📢 Metro w Warszawie zatłoczone w ferie. Mieszkańcy narzekają. Pociągi kursują rzadziej, a liczba pasażerów spadła nieznacznie W województwie mazowieckim trwają ferie. Jak zawsze w tym okresie obowiązuje zmieniony rozkład jazdy Warszawskiego Transportu Publicznego. Część mieszkańców skarży się, że rzadsze przejazdy metra w tym czasie powodują zatłoczone pociągi. Miało też dojść do sytuacji, w której był problem z wejściem na peron stacji.

📢 Najlepsza pizza w Warszawie. W tych miejscach poczujecie się jak we Włoszech Gdzie jest najlepsza pizza w Warszawie? Wybraliśmy najlepsze - naszym zdaniem - miejsca. Wśród nich zarówno najstarsza pizzeria w stolicy, restauracja nagradzana przez włoskich mistrzów, czy niewielkie lokale, które znają głównie "lokalsi". Kliknij w zdjęcie, aby przejść do naszego zestawienia TOP10. 📢 Najtańsze mieszkania w Warszawie. Znaleźliśmy "perełki" z licytacji komorniczej za mniej niż 200 tys. Zebraliśmy najciekawsze mieszkania w Warszawie, które wkrótce będą licytowane. Wśród nich zarówno ogromne apartamenty - warte miliony - jak i klasyczne M3. Są też kawalerki w cenie znacznie poniżej rynkowych. Jakie oferty aktualnie znajdują w stolicy? Szczegóły w galerii. 📢 Śmiertelny wypadek pod Warszawą. Czołowe zderzenie z ciężarówką. Zginął wiceprezes klubu sportowego Tragiczny wypadek niedaleko Warszawy. Audi zderzyło się czołową z ciężarówką. Mimo akcji strażaków i ratowników, kierowcy samochodu nie udało się uratować. Zginął wiceprezes klubu sportowego Wisła Jabłonna.

📢 Pogrzeb Janusza Majewskiego. Ostatnie pożegnanie wybitnego reżysera. Artysta spoczął na Powązkach W czwartek 18 stycznia odbył się pogrzeb Janusza Majewskiego. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W ostatniej drodze wybitnemu artyście towarzyszyli członkowie rodziny, przyjaciele oraz osoby związane z rodzimą kulturą. Jeden z najbardziej znanych polskich reżyserów zmarł 10 stycznia, w wieku 92 lat.

📢 Dwie linie metra w Warszawie budowane jednocześnie? Co by to oznaczało dla stolicy? Ratusz konsekwentnie prze do budowy w najbliższych latach linii Metra M3. Realizuje kolejne elementy związane kompletowaniem dokumentacji dla tej inwestycji. Dokładnie odcinka od Stadionu Narodowego na Gocław. W zeszłym roku Rafał Trzaskowski nie wykluczał jednoczesnej budowy linii M3 i M4. Czy to w ogóle możliwe? Co to oznaczałoby dla miasta?

📢 Strajk WKD. Pociągi stanęły. Spore utrudnienia dla jadących do Warszawy Strajk WKD. Rozmowy ostatniej szansy nie powiodły się. To oznacza wstrzymanie ruchu pociągów od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 15:00 do 17:00, z wyjątkiem weekendów. Duże utrudnienia dla dojeżdżających do Warszawy. Podstawiono komunikację zastępczą. 📢 Tramwaj na Skwerze Gwary Warszawskiej. Pojawił się i zniknął po jednym dniu. Zagadka rozwiązana Na środku skweru pojawił się tramwaj. Jeszcze tego samego dnia stamtąd zniknął. Okazuje się, że pojazd trafił do... biura, które powstaje w dawnym PDT.

