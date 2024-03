Przegląd prasy z tygodnia 10.03.2024. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Festiwal Roślin na PGE Narodowym w Warszawie. To największa wyprzedaż kwiatów w Polsce. Rośliny już od 5 zł ”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Festiwal Roślin na PGE Narodowym w Warszawie. To największa wyprzedaż kwiatów w Polsce. Rośliny już od 5 zł Festiwal Roślin w Warszawie, 2024. Największa edycja tej imprezy przyciągnęła tłumy zainteresowanych warszawiaków, ale też przyjezdnych z okolic. Nic dziwnego, bo ceny roślin zaczynają się już od 5 zł! Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Sprawdziliśmy na miejscu, co można nabyć w ten weekend na Stadionie Narodowym oraz ile kosztują dane gatunki kwiatów. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze okazy roślin. 📢 Targi Jestem Slow w Elektrowni Powiśle, 2024. Kultowe wydarzenie wróciło do Warszawy. 120 marek w jednym miejscu Targi Jestem Slow wróciły po raz kolejny do Warszawy. Tym razem wydarzenie odbywa się w Elektrowni Powiśle. To najlepsza okazja do tego, aby odnowić swoją wiosenną garderobę. Podczas imprezy zaprezentowało się 120 marek. Sprawdź fotorelację z targów w naszej galerii zdjęć.

📢 Parada zabytkowych tramwajów. Warszawa świętowała ukończenie inwestycji na Kasprzaka Tramwaj na Kasprzaka na warszawskiej Woli od kilku dni już działa. Pierwsi pasażerowie pojechali tą trasą we wtorek, 5 marca, wczesnym rankiem. Z tej okazji w sobotę Warszawa świętowała ukończenie tak ważnej komunikacyjnie inwestycji. W ramach wydarzenia odbyła się m.in. parada zabytkowych tramwajów.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co robić w Warszawie 9-10 marca 2024? Imprezy i atrakcje. Oto najciekawsze wydarzenia weekendu Imprezy w Warszawie 9-10 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 9-10 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.

📢 Demonstracja Strajku Kobiet w Warszawie. Uczestnicy zebrali się przed Pałacem Prezydenckim i biurem Polski 2050 W Warszawie trwa demonstracja zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Uczestnicy zebrali się przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu, by wyrazić swój sprzeciw wobec decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, który chce zawetować ustawę o pigułce "dzień po". Następnie protestujący przeszli pod biuro Polski 2050. Szczegóły poniżej. 📢 Kolejna podwarszawska gmina z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Czy stolicę czeka to samo? Rada Miasta Ząbki większością głosów podjęła decyzję o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Zdaniem włodarzy, inicjatywa poprawi bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie całej gminy. Niektórzy radni zasugerowali nawet posunięcie się dalej i zwiększenie odległości sklepów z alkoholem od szkół, oraz ograniczenie liczby wydawanych koncesji. Od wielu miesięcy trwa debata nad wprowadzeniem podobnego przepisu w stolicy.

📢 COVID-19 w Warszawie. Cztery lata od pierwszego przypadku. Stolica stoczyła nierówną walkę z wirusem 8 marca 2020 roku w Warszawie rozpoznano pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19. Był to początek niezwykle trudnego czasu, jaki nawiedził miasto. W ciągu dwóch lat trwania pandemii, wykryto tu setki tysięcy zakażeń, odnotowano też tysiące zgonów w związku z infekcją. W czwartą rocznicę zdiagnozowania stołecznego pacjenta "0", prezentujemy statystyki podsumowujące chorobę, jak i szczepienia. Przypominamy także nierówną walkę Warszawy z wirusem, skutkującą m.in. falą bankructw i lawiną mandatów. 📢 Trzecia linia metra. Umowa na projektowanie podpisana. Całość potrwa 3 lata i będzie kosztować 78 milionów złotych Za 78 milionów złotych zostanie zaprojektowany pierwszy odcinek linii M3 ze Stadionu Narodowego na Gocław. To właśnie na peronie czekającym aż dojadą tam pociągi, odbyła się 8 marca konferencja, podczas której oficjalnie podpisano umowę z konsorcjum firm ILF i Metroprojekt. Całość potrwa 36 miesięcy, a kiedy będzie możliwa budowa tego odcinka?

📢 Skandal! Wandale w imię walki ze zmianami klimatu zdewastowali warszawską Syrenkę Warszawa ponownie stała się świadkiem akcji ekoatywistów z inicjatywy Ostatnie Pokolenie. Tym razem ofiarą chuligańskiej aktywności padł pomnik warszawskiej syrenki na bulwarach nadwiślanych. Dwie aktywistki oblały Syrenę pomarańczową farbą. - To jest alarm! Jesteśmy Ostatnim Pokoleniem! - wykrzykiwały. 📢 Most pieszo-rowerowy na Pragę po testach obciążeniowych. Władze Warszawy ogłosiły ważny przetarg. Chodzi o dojście do przeprawy Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wytyczenie przejścia dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej. Inwestycja ma ułatwić komunikację pomiędzy prawym a lewym brzegiem Wisły i stanowić uzupełnienie dla prawie gotowego już mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Przeprawa pomyślnie przeszła testy obciążeniowe. Jej otwarcie zostało zaplanowane na wiosnę. 📢 Protest rolników w Warszawie. 14 osób poszukiwanych przez policję po zamieszkach. Ujawniono wizerunki Stołeczna Policja wystosowała apel w sprawie identyfikacji osób podejrzewanych o udział w zamieszkach, które miały miejsce 6 marca w Warszawie w trakcie protestu rolników. Służby ujawniły wizerunki osób podejrzanych o udział w tych wydarzeniach. Rozpoznajesz kogoś z nich?

📢 Wypadek na warszawskiej Woli. Samochód spadł z wiaduktu do tunelu nowej linii tramwajowej. Kierowca uciekł W czwartek 7 marca, kilkadziesiąt minut przed północą, samochód poruszający się w rejonie skrzyżowania ulic Wolskiej i Redutowej przebił bariery wiaduktu nad nową linią tramwajową i spadł na torowisko. W wyniku wypadku, uszkodzeniu uległa sieć trakcyjna tramwajów. Kierowca auta marki Volkswagen uciekł z miejsca zdarzenia. Trwa śledztwo policji, które wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. 📢 Kompleks basenowy za blisko 110 mln zł. w Otwocku. Ruszyła budowa. "Mieszkańcy czekali na to 50 lat" Prezydent Otwocka poinformował w mediach społecznościowych o rozpoczęciu budowy potężnego kompleksu basenowego. Koszt inwestycji ma wynieść 108 mln zł, a jej zakończenie przewidziano na 2026 rok. W efekcie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. dziewięć torów do pływania, duży basen do rekreacji, baseny z hydromasażami, zjeżdżalnię, jacuzzi, strefę spa, sauny oraz groty solne.

📢 Ile zarabiają kobiety w Warszawie? Zobacz, jak Polki oceniają swoją sytuację finansową. Raport na Dzień Kobiet 2024 Większość Polek uważa siebie za decyzyjne w obszarze finansów, ponad połowa samodzielnie zarządza domowym budżetem. Jednocześnie, w takich obszarach jak np. inwestycje, czy spłata kredytu hipotecznego, nie czują się pewnie, a rozmowy o pieniądzach traktują jako krępujące. Dane pokazują też, że wciąż istnieje wyraźna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja kobiet w Warszawie. 📢 Z Warszawy do Wrocławia poniżej 4 godzin. Będzie konkurencja dla Pendolino? Koleje Dolnośląskie złożyły wniosek Koleje Dolnośląskie ogłosiły plany uruchomienia codziennego ekspresowego połączenia z Wrocławia do Warszawy. Wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu Transportu Kolejowego, zakładając skrócenie czasu podróży do 3 godzin i 55 minut. Nowa trasa ma być obsługiwana przez pociągi KD, kursujące przez Leszno, Poznań, Konin i Kutno.

📢 Hala Gwardii w Warszawie. Jest zwycięzca przetargu na projekt obiektu. Spółka będzie operatorem hali przez 30 lat Jest zwycięzca przetargu na projekt rewaloryzacji i eksploatacji zabytkowego budynku Hali Gwardii w Warszawie. Po raz kolejny wygrało CBR Events, które będzie operatorem obiektu przez trzydzieści lat. Spółka zapewniła, że "ma wiele nowych pomysłów na dalszy rozwój Hali Gwardii". W budynku pojawi się m.in. studio i muzeum boksu, nawiązujące do tradycji hali. Szczegóły poniżej. 📢 Pięć ulic w Warszawie zostanie przebudowanych. Ruszył duży przetarg. ZDM czeka na oferty Zarząd Dróg Miejskich poinformował o sporym przetargu dotyczącym remontu nawierzchni i przebudowy aż pięciu ulic w pięciu dzielnicach. Prace, w zależności od lokalizacji, mają potrwać od czterech do sześciu miesięcy. Stołeczni drogowcy czekają na oferty.

📢 Terminal lotniska w Modlinie zostanie rozbudowany. Przygotowania do inwestycji "nabrały tempa" Plany rozwoju lotniska w Modlinie, które były snute od miesięcy, nareszcie nabiorą realnych kształtów. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", przygotowania do rozbudowy terminalu portu nabrały tempa. Zgodnie ze słowami wiceministra funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnika rządu ds. CPK Maciej Laska, "hamulec inwestycyjny dla Modlina" ma zostać zwolniony, a rozbudowa miałaby się rozpocząć na początku 2025 roku. Szczegóły poniżej. 📢 Dramat na Białołęce. Nie żyje mężczyzna zaatakowany przez partnerkę Rodzinny dramat na Białołęce. 13-latka zadzwoniła do dyspozytora medycznego z informacją, że jej matka zaatakowała młotkiem ojca. Mężczyzna zmarł po reanimacji. 📢 Prezydent Warszawy zapowiada: rusza projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę. Miasto chce ukończyć inwestycję w 2030 roku Prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie potwierdził, że rozpoczyna się proces projektowania tramwaju na Zieloną Białołękę. Jak mówił nam przed kilkoma dniami rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz, inwestycja spowolniła z powodu wyczekiwania na decyzję środowiskową. Kiedy ma szansę na realizację? Miasto mówi o 2030 roku.

