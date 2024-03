Lotnisko w Modlinie. Rozbudowa terminalu w 2025 roku

Podwarszawskie lotnisko szykuje się do rozbudowy. Jak przekazał "Dziennik Gazeta Prawna", przygotowania do poszerzenia terminalu portu "mocno przyspieszyły". Już kilka miesięcy temu Zarząd Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin informował o planach rozbudowy płyty postojowej oraz dobudowaniu do istniejącego terminalu nowej konstrukcji. Teraz plany mają się spełnić, zgodnie ze słowami Macieja Laska, który przyznał, że w najbliższym czasie "zwolniony zostanie hamulec inwestycyjny dla Modlina".

Kolejne cięcia w siatce połączeń z Modlina

Z jednej strony lotnisko w Molinie dąży do rozwoju, z drugiej jednak strony Ryanair, który na loty z tego portu ma w zasadzie monopol, zabiera kolejne samoloty z Modlina. Linia kilka dni temu poinformowała bowiem, że ogłasza dodanie 2 samolotów (przeniesionych z bazy w Modlinie) do swoich baz w Katowicach oraz w Poznaniu. Mimo to, na razie nie widać, żeby Ryanair chciał wycofać się z lotniska w Modlinie. Raczej wygląda to na rodzaj wywieranej presji, pójście już nawet na noże lub na wojnę w sensie biznesowym, żeby zmusić władze portu lotniczego do zawarcia korzystniejszej umowy dla irlandzkich linii lotniczych. Więcej na ten temat piszemy W TYM ARTYKULE.