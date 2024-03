Z Warszawy do Wrocławia poniżej 4 godzin. Będzie konkurencja dla Pendolino? Koleje Dolnośląskie złożyły wniosek Redakcja Warszawa

Koleje Dolnośląskie chcą wozić pasażerów na trasie Wrocław-Warszawa Paweł Relikowski

Koleje Dolnośląskie ogłosiły plany uruchomienia codziennego ekspresowego połączenia z Wrocławia do Warszawy. Wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu Transportu Kolejowego, zakładając skrócenie czasu podróży do 3 godzin i 55 minut. Nowa trasa ma być obsługiwana przez pociągi KD, kursujące przez Leszno, Poznań, Konin i Kutno.