Tramwaj na Skwerze Gwary Warszawskiej. Pojawił się i zniknął po jednym dniu. Zagadka rozwiązana

Na środku skweru pojawił się tramwaj. Jeszcze tego samego dnia stamtąd zniknął. Okazuje się, że pojazd trafił do... biura, które powstaje w dawnym PDT.

W poniedziałek, na wolskim Skwerze Gwary Warszawskiej pojawił się... tramwaj. - Ktoś wie po co to tu zaparkowali? - pytali mieszkańcy. Tramwaje Warszawskie szybko odcięły się od sprawy. Owszem tramwaj dawniej do nich należał, ale potem - po wypadku - został przeznaczony do zezłomowania. Wtedy zgłosił się kupiec, który odkupił pojazd.

Pojechaliśmy na miejsce, by wyjaśnić sprawę. W tym czasie tramwaj... zniknął. Okazuje się, że trafił do nowego PDT-u. Właściciele jednego z tamtejszych lokali - a konkretniej Brain Embassy - postanowili umieścić pojazd stołecznej komunikacji miejskiej we wnętrzach nowych biur. Przez chwilę "zaparkowali" tramwaj na Skwerze Gwary Warszawskiej, by potem przenieść go do biura. - Teraz chcemy przywrócić dawną legendę tego gmachu (PDT - red.) i poprzez nadanie nowych funkcji ożywić ważną rolę, jaką niegdyś pełnił w tkance miejskiej powojennej Warszawy. Dbamy również o walory architektoniczne i historyczny design wnętrz - restaurujemy dawne schody, odsłaniamy sufity i sztukaterie, które odwiedzający podziwiali w okresie największej świetności tego budynku - mówi nam Piotr Kwiatkowski, Deployment Manager w Brain Embassy. mat. pras. Jak dodaje, jednym z elementów wystroju ma być właśnie tramwaj. Znajdzie się na parterze, który jest właśnie adaptowany na kolejną w dawnym PDT przestrzeń coworkingową.

- Tramwaju szukaliśmy przez pół roku. Spływały do nas różne oferty, ale dotyczyły pojazdów, które nie jeździły po warszawskich torach. Nam jednak bardzo zależało na tym, aby to miejsce, które tworzymy dla naszych klientów było autentyczne. Bardzo się cieszymy, że ostatecznie udało się zakupić tramwaj w popularnym modelu 105, który od początku jeździł wyłącznie po Warszawie, w tym również po Woli. Co więcej, udało się to dzięki wsparciu naszego najemcy w budynku Adgar Poland – spółce Tramwaje Warszawskie. Tramwaj został już wycofany z warszawskiego transportu miejskiego, dlatego była możliwość jego zakupu - tłumaczy Piotr Kwiatkowski.

Tramwaj zostanie odrestaurowany, z zachowaniem historycznych walorów. Pozostanie w barwach warszawskich, a w środku znajdą się: fotele z wyszytą syrenką

unikalny kokpit motorniczego.

Wideo DŁ - Eksmisja Pani Doroty.