Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Warszawa, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking najmniejszych miast na Mazowszu. Oto 10 miejscowości z niewielką liczbą mieszkańców Województwo mazowieckie liczy 85 miast. Największym z nich jest oczywiście Warszawa. Stolica Polski liczy obecnie blisko 1,9 mln mieszkańców. Na kolejnych miejscach pod względem liczby ludności plasują się Radom i Płock. A jak wygląda sytuacja na samym dole tego zestawienia? Okazuje się, że w regionie istnieją miasta, w których nie mieszka nawet tysiąc osób. Kliknij w zdjęcie i zobacz ranking 10 najmniejszych miast na Mazowszu. 📢 Warszawa w obiektywie jej najsłynniejszego kronikarza. Tak przez dekady widział stolicę Zbyszko Siemaszko Trudno wskazać chyba słynniejszego fotografa Warszawy powojennej i okresu PRL. Zbyszko Siemaszko był niezwykłym dokumentalistą zmieniającego się przez dekady miasta. Niedawno w Domu Spotkań z Historią otwarto wystawę jego zdjęć, a my sięgnęliśmy do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, by przyjrzeć się jego zdjęciom stolicy. Jest wśród nich kilka niesamowitych smaczków dla fanów zdjęć sprzed lat.

📢 Na klatce schodowej w bloku na Mokotowie powstały nowoczesne szklarnie. To norweski eksperyment ogrodniczy Nietypowa sytuacja na klatkach schodowych w jednym z bloków na Mokotowie w Warszawie. Na kilku piętrach pojawiły się... szklarnie. W nowoczesnych ogródkach mieszkańcy uprawiają m.in. pomidory, bazylię, czy szczypiorek. Ten norweski eksperyment jest pierwszą w Polsce uprawą roślin jadalnych w budynku mieszkalnym.

Tygodniowa prasówka 31.03.2024: 24.03-30.03.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gdzie na rower blisko Warszawy? 10 pomysłów na wycieczkę rowerową. Atrakcje turystyczne Mazowsza Poszukujesz inspirujących miejsc na wycieczkę rowerową w okolicach Warszawy? Mazowsze oferuje wiele ciekawych atrakcji turystycznych, które z pewnością spełnią Twoje oczekiwania. Oto nasz ranking 10 najatrakcyjniejszych miejsc, które warto odwiedzić na dwóch kółkach podczas weekendu.

📢 Warszawa opustoszała. Tak wygląda stolica podczas Świąt Wielkanocnych. Ulice bez ludzi i aut Puste ulice w Warszawie można zobaczyć bardzo rzadko. Za to w okresie Świąt Wielkanocnych czy Świąt Bożego Narodzenia to norma. Mieszkańcy Warszawy w tym czasie świętują w swoich domach albo wyjeżdżają za miasto do swoich rodzin. I jedno jest pewne - tak pustej stolicy nie widujemy często! Zobaczcie niecodziennie zdjęcia z ulic miasta wykonane przez naszego fotoreportera. 📢 W Galerii Północnej powstała Wyspa Wielkanocna. Nietypowa instalacja to aż 32 olbrzymie pisanki W Galerii Północnej powstała nietypowa instalacja - Wyspa Wielkanocna. Ustawiono na niej aż 32 olbrzymich pisanek, które w całości przyozdobione zostały przez przedszkolaków z Warszawy i okolic. To prawdziwy popis dziecięcej kreatywności! Wystawę, która jest jednocześnie wielkim konkursem plastycznym, można oglądać w godzinach otwarcia galerii. Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się kolorowa instalacja.

📢 Wielki Piątek w Warszawie. Ulicami stolicy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Modlitwie przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz W piątek 29 marca ulicami Warszawy przeszła Centralna Droga Krzyżowa. Nabożeństwo, które poprowadził kardynał Kazimierz Nycz, rozpoczęło się o godzinie 20:00 przed kościołem św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. W uroczystym nabożeństwie wzięło udział wielu mieszkańców stolicy. Poniżej nasza fotorelacja. 📢 Mural WOŚP odsłonięty na Bielanach. Ogromna grafika została zaprojektowana przez Jurka Owsiaka W czwartek, 28 marca, na Bielanach oficjalnie odsłonięto kolorowy mural Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromne malowidło ozdobiło ściany budynku przy ulicy Marymonckiej. Mural zaprojektował sam Szef Fundacji WOŚP Jurek Owsiak, który chciał nawiązać do dobroczynności i solidarności mieszkańców dzielnicy. Całość utrzymana jest w charakterystycznych, finałowych grafikach - kolorowo, optymistycznie. Szczegóły poniżej.

📢 Tłumy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Mieszkańcy stolicy wyjeżdżają w rodzinne strony na Wielkanoc Święta zbliżają się wielkimi krokami. Podczas gdy jedni mieszkańcy stolicy szykują się do uroczystego celebrowania Wielkanocy w swoich domach, inni postanawiają odwiedzić bliskich poza miastem. Duża część tych drugich zdecydowała się na podróże pociągiem. Od piątkowego poranka, na warszawskich stacjach kolejowych można zaobserwować sporo pasażerów. Nie inaczej jest na Dworcu Centralnym. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

📢 Samoloty F-16 nad Warszawą. Mieszkańcy stolicy zaniepokojeni hukiem. Siły Zbrojne komentują W piątek 29 marca na warszawskim niebie można było dostrzec parę samolotów. Część mieszkańców zaniepokoił zarówno widok okrążeń wykonywanych przez maszyny, jak i głośny dźwięk będący ich efektem. Okazuje się, że były to loty treningowe myśliwców F-16, z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. O ćwiczeniach poinformował ppłk Marek Pawlak z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 📢 Tak mógłby wyglądać plac Wilsona na Żoliborzu. Miasto wybrało inne rozwiązanie. "To nie zmieni bolączek pieszych w tym miejscu" Bez przekształcenie ronda, bez utworzenia ciągów pieszych przez środek placu, bez przeniesienia przystanków autobusowych, bez zwężenia ulic dojazdowych. Plac Wilsona się zmieni, ale nie tak, jak proponowali aktywiści z Miasto Jest Nasze. Powstanie za to 18 drzew, krzewy, żywopłoty i będzie mniej betonu. Jak tę zmianę komentuje Marta Szczepańska z Miasto Jest Nasze i radna dzielnicy Żoliborz?

📢 Park nad POW na Ursynowie w końcu w realizacji? Będą zmiany w ruchu drogowym. Kiedy ruszają prace? Po wielu komplikacjach związanych z inwestycją parku linearnego nad POW na Ursynowie, teraz Zarząd Zieleni poinformował, że do realizacji zostały przekazane dwa odcinki terenu. Prace będą wiązały się z czasową zmianą w organizacji ruchu drogowego. "Zminimalizowane zostaną ewentualne niedogodności dla ruchu pieszego i rowerowego" – zapewnia nas Zarząd Zielni.

📢 Park Linearny Suwak coraz bliżej. Miasto pokazuje postępy prac. Kiedy miejsce będzie gotowe dla mieszkańców? Park Linearny Suwak, pierwszy większy kawałek zieleni w "Mordorze", po kilkuletnich opóźnieniach, ma powstać jeszcze w tym roku. Obecnie trwa jego budowa. Stołeczny ratusz poinformował o etapach prac, gotowa jest m.in. część alejek spacerowych, posadzono też większość drzew i część zieleni niskiej.

📢 Zabytkowe Elizeum przejdzie modernizację. Jest pozwolenie na budowę. "Remont nie będzie ani krótki, ani łatwy" Stołeczny Konserwator Zabytków ogłosił, że jest pozwolenie na remont Elizeum, czyli podziemnego salonu księcia Kazimierza Poniatowskiego. Prace mają potrwać trzy lata. 📢 Imprezy w Warszawie 29 marca - 1 kwietnia 2024. Co robić w świąteczny weekend w stolicy? Najciekawsze wydarzenia Imprezy w Warszawie 29 marca - 1 kwietnia 2024. Co będzie się działo w najbliższe dni w stolicy? Weekend jest przedłużony ze względu na Święta Wielkanocne i wiele osób wyjeżdża z miasta, aby odwiedzić najbliższych. Jeśli jednak zamierzacie pozostać w Warszawie i nie chcecie tylko siedzieć przy stole, przygotowaliśmy specjalnie dla Was kilkanaście propozycji wydarzeń i atrakcji. Co warto robić w Warszawie 29 marca - 1 kwietnia 2024? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.

📢 Most pieszo-rowerowy na Pragę otwarty. Rafał Trzaskowski i mieszkańcy Warszawy odbyli pierwszy spacer nową przeprawą Most pieszo-rowerowy na Pragę został oficjalnie otwarty. W czwartek po godzinie 18:00, mieszkańcy stolicy odbyli inauguracyjny spacer nową przeprawą. W wydarzeniu wziął udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Budowa kładki łączącej oba brzegi Wisły - na wysokości ul. Karowej na Powiślu i ul. Okrzei na Pradze trwała od stycznia 2022 roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 milionów złotych.

📢 Czołgi Abrams trafiły do Warszawy. Wojskowi opublikowali nagranie z transportu amerykańskich maszyn Do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej trafiły kolejne czołgi Abrams. Sprzęt pozyskany ze Stanów Zjednoczonych najpierw trafił do Poznania, gdzie przeszedł odpowiednie kontrole. Wojskowi zamieścili w sieci nagranie, na którym widać transport maszyn do stolicy. Wideo można zobaczyć poniżej.

📢 Lotnisko Chopina w Warszawie z ważny apelem do pasażerów. Rzeczniczka portu mówi o konsekwencjach karnych i finansowych W miniony weekend jeden z pasażerów szykujących się do rejsu z Lotniska Chopina poinformował, że w bagażu posiada bombę. Następnie tłumaczył, że był to jedynie żart. Rzeczniczka warszawskiego portu zaznacza, że służby traktują tego typu wypowiedzi niezwykle poważnie. Dodała, że każda osoba, która będzie stosowała podobne praktyki, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, zarówno karnymi, jak i finansowymi. 📢 Zaskakująca Warszawa. Odkryj nieoczywiste atrakcje na weekend Chcesz odkryć nowe, nieoczywiste atrakcje w Warszawie? Przygotowaliśmy dla ciebie listę unikalnych miejsc, które warto odwiedzić podczas weekendowego wypadu do stolicy. Niezależnie od pogody, czy dla dorosłych, czy dla dzieci - Warszawa ma wiele do zaoferowania. 📢 Sklep socjalny Spichlerz ma zostać zlikwidowany. Pomagał najuboższym. "Czy Rafał Trzaskowski występuje przeciwko swoim mieszkańcom?" Tuż przed samą Wielkanocą – w Wielki Czwartek zamknięty ma zostać sklep socjalny Spichlerz, znajdując się na Mokotowie. W miejscu tym najubożsi mieszkańcy stolicy przez blisko trzy i pół roku mogli kupować produkty po niższych cenach. Fundacja prowadząca ten lokal alarmuje, że czeka na eksmisję.

