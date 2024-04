Przegląd tygodnia z 7.04.2024 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 31.03 do 6.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Najciekawsze licytacje domów w Warszawie i okolicach. Atrakcyjna nieruchomość za mniejsze pieniądze - takiego zakupu chciałby dokonać każdy, kto szuka własnych czterech kątów na Mazowszu. Okazją mogą być licytacje komornicze. Wybraliśmy 10 najciekawszych licytacji, które odbędą się w kwietniu 2024 w województwie mazowieckim. Przejdźcie do galerii i poznajcie oferty. Wśród nich są prawdziwe perełki!

W warszawskiej Elektrowni Powiśle trwa kolejna edycja popularnych targów Jestem Vintage. Idealne wydarzenie dla osób, które lubią szukać perełek, okazji i zamiast wybierać produkty z sieciówek lubią lokalnych producentów. Zajrzeliśmy na Powiśle, by zobaczyć jak wygląda kolejna edycja kultowego wydarzenia.

Centrum EXPO XXI w Warszawie zamieniło się w magiczny świat, rodem z najbardziej fantastycznych gier komputerowych. Spotkania ze znanymi autorami, książki, gry planszowe, gadżety, biżuteria – to prawdziwa gratka dla fanów fantastyki. Zajrzeliśmy na cieszące się dużą popularnością wydarzenie. Sprawdźcie, co można tam zastać.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Popularna marka napojów gazowanych zaprasza warszawiaków do skorzystania z Zeromatu, który stanął w centrum Warszawy. Maszyna pozwala na recykling puszek - automat wymieni pustą puszkę na dwa bezpłatne napoje. Akcja potrwa do 13 kwietnia. Szczegóły poniżej.

AImprezy w Warszawie 6-7 kwietnia 2024. Jeśli w nadchodzący weekend planujecie zostać w mieście, mamy dla Was świetną wiadomość! W tych dniach w stolicy będzie się wiele działo. Czekać na Was będą wystawy, koncerty, biegi dla dzieci, targi czy różnego rodzaju spacery i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd najciekawszych imprez w Warszawie zaplanowanych w weekend 6-7 kwietnia 2024. Sprawdźcie w naszej galerii, gdzie warto wybrać się w najbliższy piątek, sobotę i niedzielę.

W piątek w Warszawie taksówkarze rozpoczęli protest, domagając się w ten sposób podniesienia stawek. Chcą, by radni zajęli się uchwałą dotyczącą zmian cen za przejazdy. Manifestacja odbywa się w rejonie Lotniska Chopina. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

W czwartek, 4 kwietnia, w Warszawie oficjalnie odsłonięto wystawę plenerową "Zbieramy Budujemy Pamiętamy" Muzeum Getta Warszawskiego. Jest to zapowiedź ekspozycji stałej, która pojawi się w powstającej przy ulicy Siennej placówce. Wystawa ukazuje zdjęcia z bogatej kolekcji Muzeum Getta Warszawskiego, na których widać życie Żydów w Warszawie od końca XIX wieku do 1946 roku. Szczegóły poniżej.

W tunelu POW znajdującym się na ursynowskim odcinku trasy S2 doszło do awantury pomiędzy dwoma kierowcami. Nagle jeden z nich wyciągnął broń. Na szczęście, na miejsce zdarzenia w porę przyjechały służby. W sprawie zatrzymano 42-latka, który na okres trzech miesięcy trafił do aresztu. Usłyszał on zarzut usiłowania zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni.

Szpital Ujazdowski, najstarszy i największy szpital wojskowy w Polsce, odzyska swój dawny blask. To właśnie tam powstanie pierwsze w Polsce i w tej części Europy Mazowieckie Centrum Edukacji Ratownictwa Medycznego. W budynku przy ulicy Jazdów 5 będą się odbywać m.in. szkolenia z zakresu medycyny taktycznej ratowników z całego województwa. Szczegóły poniżej.