Warszawa w obiektywie jej najsłynniejszego kronikarza. Tak przez dekady widział stolicę Zbyszko Siemaszko Kamil Jabłczyński

Trudno wskazać chyba słynniejszego fotografa Warszawy powojennej i okresu PRL. Zbyszko Siemaszko był niezwykłym dokumentalistą zmieniającego się przez dekady miasta. Niedawno w Domu Spotkań z Historią otwarto wystawę jego zdjęć, a my sięgnęliśmy do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, by przyjrzeć się jego zdjęciom stolicy. Jest wśród nich kilka niesamowitych smaczków dla fanów zdjęć sprzed lat.