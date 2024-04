2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II. Przypominamy pielgrzymki Ojca Świętego do Warszawy Martyna Konieczek

Spotkanie papieża Jana Pawła II z władzami PRL w Belwederze. Na pierwszym planie widoczny Jan Paweł II wygłaszający przemówienie. Na dalszym planie widoczni hierarchowie kościelni: prefekt Domu Papieskiego, bp Jacques Martin (1. z prawej), abp Eduardo Martinez Somalo (3. z prawej), abp Luigi Poggi (4. z prawej) sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, bp Bronisław Dąbrowski (8. z prawej), prałat antykamery papieskiej, ks. Juliusz Paetz (9. z prawej). 1979 rok Narodowe Archiwum Cyfrowe Zobacz galerię (37 zdjęć)

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Jego pontyfikat był trzecim najdłuższym pontyfikatem w historii. Ponadto Ojciec Święty był jednym z najwięcej pielgrzymujących Papieży - odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty, w tym oczywiście kilka razy przyleciał do Polski. Z okazji 19. rocznicy śmierci Jana Pawła II publikujemy kilkanaście mało znanych zdjęć z pielgrzymek Ojca Świętego do Warszawy. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.