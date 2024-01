Metro w Warszawie zatłoczone w ferie. Mieszkańcy narzekają. Pociągi kursują rzadziej, a liczba pasażerów spadła nieznacznie

Metro w ferie. Tłok w pociągach

Wprowadzanie zmienianych rozkładów jazdy, zwłaszcza zmniejszających liczbę kursów, zawsze budzi kontrowersje. Miasto najczęściej argumentuje, że mniej osób korzysta z transportu publicznego w danym okresie, ale mieszkańcy nie są zadowoleni z takich zmian. Przypomnijmy, że w czasie tegorocznych ferii, a więc jeszcze przez tydzień, metro kursuje według specjalnego rozkładu jazdy. Zmniejszono częstotliwość kursowania w godzinach szczytu dla linii M1 do 2:50 min. oraz dla linii M2 do 3:30 min.

- W poniedziałek koło 9 było w porządku, ale we wtorek pomiędzy godz. 7 a 8 więcej ludzi niż normalnie. Miasto chyba zmniejsza liczbę kursów, co działa odwrotnie i jest więcej tłumów - mówi jeden z moich rozmówców. - Jeżdżę z Wierzbna w okolicach 8:40-8:50 i faktycznie od poniedziałku jest ścisk - mówi jedna z mieszkanek.

Liczba podróżnych spadła nieznacznie

- 98 proc. badanych uważa, że transport publiczny należy do najistotniejszych obszarów w mieście i aż 90 proc. ocenia go dobrze. Co więcej – 75 proc. mieszkańców jest zdania, że Warszawski Transport Publiczny jest najlepszym środkiem do przemieszczania się po mieście. Te liczby pokazują, że w ten obszar warto inwestować – mówiła Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, w środę na konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu wymiany taboru warszawskiej komunikacji miejskiej w ostatnich latach. Może warto zastanowić się i zrobić rachunek ile osób ze względu na skasowaną linię przez dwa tygodnie wybierze inny środek transportu np. samochód.