Targi Zero Waste. Bezodpadowe święto w Warszawie

Targi Zero Waste - życie w duchu eko

Jak znaleźć sposób na oszczędny i ekologiczny styl życia? Coraz więcej z nas zadaje sobie to pytanie. Łatwo jest jednak pogubić się w natłoku docierających z różnych stron informacji. Skąd czerpać wiedzę? Jak ją usystematyzować? Pomocne może okazać się nadchodzącego wydarzenie - Targi Zero Waste.

"Chcielibyście uprościć swoje życie i ograniczyć ilość generowanych odpadów do minimum, a może macie swoje sprawdzone metody, by wdrażać idee bezodpadowe?" - pytają retorycznie organizatorzy tego wydarzenia i dodają: "Nasz event to to doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę w tym temacie, wymieniać doświadczeniami, zaopatrzyć się w domowy kompostownik i inne bezodpadowe niezbędniki".

Ale Targi Zero Waste to nie tylko liczne stoiska. Podczas wydarzenia odbywać się będą wykłady (m.in. prawda i mity o kranówce i prezenty w duchu zero waste), warsztaty dla dorosłych i dzieci (m.in. z szycia toreb na owoce i komposotowanie od a do z), panel dyskusyjny (chociażby ten o odpowiedzialnej modzie) , a także pokazy filmów tematycznych. Czeka nas zbiórka zepsutego sprzętu i kolacja w stylu zero waste - live cooking.